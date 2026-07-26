Mercato : L’annonce fracassante du PSG pour Yan Diomande

‎Yan Diomande ne rejoindra finalement pas le PSG. Alors que le dossier semblait avancer dans la bonne direction, le club de la capitale a officiellement annoncé son retrait, pendant que l’Ivoirien se dirige droit vers le Real Madrid.

Mercato PSG : Paris ferme définitivement le dossier Yan Diomande

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‎Le feuilleton Yan Diomandé a connu un spectaculaire retournement. Considéré comme une priorité offensive du PSG durant ce mercato estival, l’international ivoirien ne portera finalement pas les couleurs parisiennes. Le club de la capitale a décidé de mettre un terme aux discussions, mettant ainsi fin à plusieurs semaines de négociations.

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Cette décision a été officialisée par un communiqué du Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens ont préféré stopper les échanges plutôt que d’accepter les conditions imposées dans ce dossier, estimant que les exigences dépassaient largement les limites fixées par leur politique sportive et financière.

‎Des exigences qui ont changé la donne

‎Le principal obstacle est resté le prix fixé par le RB Leipzig. Le club allemand réclamait 120 millions d’euros pour laisser partir son attaquant, une somme jugée excessive par les décideurs parisiens. Mais ce n’est pas le seul élément qui a fait basculer les discussions. ‎

🚨 Paris Saint-Germain, very upset about Yan Diomande saga behind the scenes.



Yan will sign for Real Madrid next week while PSG say they will “not be drawn into the inflationary and manipulative games”.



Real deal will be signed in the coming days.



🎥➕ https://t.co/QhFgR2cGrS pic.twitter.com/NzEHKcGUOl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Les exigences de l’entourage du joueur auraient également refroidi le PSG. Alors qu’un terrain d’entente semblait proche, les représentants de Yan Diomande auraient revu leurs prétentions. Une évolution qui a convaincu Paris de tourner définitivement la page plutôt que d’entrer dans une surenchère.

‎Le Real Madrid désormais en pole position

‎En quittant la course, le PSG laisse un boulevard à son grand rival européen. Le Real Madrid apparaît désormais comme le principal favori pour accueillir le jeune international ivoirien, dont le profil séduit depuis plusieurs mois les plus grandes écuries du continent. ‎Le club parisien assume pleinement cette décision. Le géant espagnol et son homologue allemand ont d’ailleurs trouvé un accord verbal pour le transfert de Yan Diomandé.

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« Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré ce soir son intérêt et mis fin à toutes négociations concernant Yan Diomandé. Le montant du transfert demandé ainsi que les exigences salariales étaient totalement disproportionnés et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d’équilibre de l’effectif », peut-on lire.

🚨⚪️ The fee for Yan Diomande to Real Madrid will be well in excess of €100m.



All formal steps including documents exchange between clubs, travel and contract signing will happen next week.



Florentino Pérez decided to go all in to give Mourinho what he wanted. ⚡️ pic.twitter.com/18XOMLYGD6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

‎Le Paris SG envoie un message fort au marché

‎Au-delà du simple abandon d’une piste, cette décision traduit une stratégie désormais clairement assumée par les champions d’Europe. Le PSG refuse de céder à l’inflation qui touche le marché des transferts, même lorsqu’il s’agit d’un joueur identifié comme prioritaire. ‎Le message est clair, comme l’a également indiqué le club dans son communiqué :

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« Double champion d’Europe en titre et club le plus titré de ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas entraîner dans les jeux inflationnistes et les manœuvres de certains intermédiaires. Le Club poursuivra, avec calme et confiance, sa stratégie sur le marché des transferts », assure-t-on Cette position renforce la crédibilité du projet parisien, tout en ouvrant un nouveau chapitre dans le mercato estival.