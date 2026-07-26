PSG: Urgent ! Accord total pour le transfert de Yan Diomande

Longtemps annoncé proche du PSG, Yan Diomande va finalement s’engager avec le Real Madrid. Après quelques jours de discussions, le club espagnol aurait trouvé la formule parfaite pour déloger l’attaquant du RB Leipzig.

Mercato PSG : Le Real Madrid gagne la bataille pour Yan Diomande

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Yan Diomande fait partie des joueurs qui ont été le plus évoqués au Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Sauf que les dirigeants du club de la capitale n’ont, pour le moment, pas voulu s’aligner sur les exigences folles du RB Leipzig. Ce que le Real Madrid, selon diverses sources concordantes, serait prêt à faire très prochainement.

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En effet, à en croire les toutes dernières informations des journalistes Ben Jacobs et Alex Crook de Talk Sport, Florentino Pérez et le RB Leipzig seraient parvenus à un accord pour le transfert de Yan Diomande, qui serait désormais imminent. L’opération pourrait se conclure pour un montant compris entre 120 et 130 millions d’euros, avec les bonus.

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Face à la lenteur des discussions entre le PSG et sa direction, Yan Diomande, qui veut absolument changer d’air cet été, aurait déjà donné son aval pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Après le refus sec du Bayern Munich de laisser partir Michel Olise, le club madrilène a tout misé sur l’international ivoirien du RB Leipzig.

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Longtemps annoncé comme le grand favori pour accueillir le jeune compatriote de Yaya Touré Gnegneri, le Paris SG, malgré un accord personnel avec le joueur, a donc définitivement perdu la bataille pour sa signature.

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