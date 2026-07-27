ASSE : Ian Cathro, des signaux positifs avant la reprise

L’ASSE a concédé une défaite (2-1) face aux Rangers. Mais la prestation des hommes d’Ian Cathro laisse entrevoir une montée en puissance avant la reprise.

ASSE : Ian Cathro gagne la confiance des supporters après Rangers

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L’AS Saint-Etienne connait une préparation estivale timide. Les Verts ont été battus mercredi Glasgow Rangers (2-1) en amical. Et même si le tableau d’affichage ne les a pas souri, Ian Cathro et ses hommes ont montré un visage séduisant sur la pelouse de l’Ibrox Stadium.

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Au point où de nombreux supporters de l’ASSE ont validé de réels progrès dans le jeu. Le nouvel entraîneur Ian Cathro commence visiblement à imposer sa méthodologie sur l’animation collective. Ce contenu, malgré la défaite, a immédiatement trouvé un écho favorable auprès des observateurs et des supporters.

Que pensez-vous du match contre les Rangers ? — But! ASSE (@ButASSE) July 24, 2026

Le sondage mené par Le But monte que près de 66 % des fans stéphanois jugent la performance de leur équipe encourageante. Ils la qualifient soit de « prometteuse » (38,7 %) soit de « rassurante » (27,4 %). Seuls 10,4 % expriment de l’inquiétude. Tandis que 23,6 % restent sceptiques.

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Ian Cathro a encore un immense chantier devant lui avant le coup d’envoi officiel de la saison. L’entraîneur de l’ASSE a néanmoins réussi sa première mission. Il emporte l’adhésion d’une large partie du peuple vert. Il lui appartient désormais de transformer cet essai en solides certitudes. Les supporters de Sainté sont impatients de voir l’équipe monter en puissance.