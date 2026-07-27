Mercato OM : Accord conclu pour l’arrivée de Rivero ?  

L’OM dégote un crack argentin pour renforcer sa défense. Lautaro Rivero pourrait débarquer à Marseille pendant ce mercato estival.

Mercato : L’OM cible Lautaro Rivero

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L’OM s’active sur le marché des transferts. Pour renforcer sa défense centrale et anticiper le départ probable de Leonardo Balerdi, le club phocéen explore plusieurs options. Le directeur sportif, Grégory Lorenzi vise un phénomène sud-américain.

Selon Transferfeed, Marseille convoite Lautaro Rivero, l’international argentin qui évolue à River Plate. Ce défenseur de 22 ans séduit par son agressivité, sa mobilité et sa finesse technique. C’est le profil que les pensionnaires du Vélodrome cherchent.

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Sous contrat jusqu’en décembre 2029 avec River Plate, le joueur attise les convoitises de nombreux clubs européens. Marseille figure aujourd’hui comme le sérieux prétendant déclaré. L’entraîneur du club argentin, Eduardo Coudet redoute un départ imminent de son jeune talent face aux assauts européens.

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Le site Transfermarkt évalue Lautaro Rivero à 7 millions d’euros. Un montant accessible pour l’OM, mais qui pourrait rapidement s’envoler si la concurrence européenne s’en mêle dans les semaines à venir. La balle est désormais dans le camp des dirigeants marseillais. Pour le moment, Marseille n’a pas encore dégainé une offre pour le roc argentin.