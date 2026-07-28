Ça chauffe à l’OM : Une vente surprise à 20 M€ prend forme

Le mercato de l’OM s’anime dans le sens des départs. Les dirigeants marseillais sont en discussions avec le Bayer Leverkusen pour conclure une vente inattendue.

Mercato OM : Le Bayer Leverkusen débarque pour Facundo Medina

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L’Olympique de Marseille poursuit en coulisse son opération dégraissage pour alléger sa masse salariale. Les dirigeants Stéphane Richard et Grégory Lorenzi s’activent en coulisses pour se débarrasser de gros salaires. C’est dans ce contexte que le nom de Facundo Medina se retrouve au cœur de discussions inattendues.

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L’international argentin est arrivé l’été à l’OM sous la forme d’un prêt payant. Son option d’achat de 20 millions d’euros a été levé au terme de la saison. Sauf que le défenseur polyvalent de 27 ans n’est plus certain de rester à Marseille. Le Phocéen l’assure, des pourparlers intenses sont actuellement menés entre la direction de l’OM et celle du Bayer Leverkusen pour Facundo Medina.

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La formule exacte du deal reste encore à définir. S’agit-il d’un transfert sec ou d’un montage avec option d’achat ? La direction de l’OM espérerait récupérer la totalité des 20 millions d’euros investis sur le finaliste malheureux de la Coupe du monde 2026. Une telle vente permettrait au club de renflouer ses caisses de manière significative.