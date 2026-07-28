Mercato OL : La Ligue 1 s’arrache un attaquant de Lyon

Un jeune attaquant de l’OL, qui n’est pas la priorité de l’entraîneur, plaît à trois clubs en Ligue 1 en plus de Montpellier. Son transfert se profile !

OL : Molebe confronté à une forte concurrence à Lyon

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Le coach de l’OL ne compte pas sur Enzo Molebe (18 ans). En manque de temps de jeu, il avait été prêté au Montpellier HSC en Ligue 2, dans la deuxième moitié de la saison dernière. Le jeune attaquant avait marqué seulement 2 buts avec le club héraultais, en 12 matchs disputés en championnat.

Revenu à Lyon à l’issue de son prêt, il prend part à la pré-saison dans le groupe de Paulo Fonseca. Néanmoins, son avenir devrait s’écrire dans une autre équipe.

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En attendant l’arrivée de Loïs Openda, il est confronté à la forte concurrence de Rémi Himbert, Pavel Sulc, Ernest Nuamah ou encore Malick Fofana (de retour de blessure), tant en pointe de l’attaque que sur les ailes. Et ce n’est pas tout ! L’Olympique Lyonnais a recruté Julien Duranville et Kaïl Boudache, deux joueurs offensifs supplémentaires, cet été.

Mercato : Nice, Troyes et Le Havre à la lutte pour Enzo Molebe

Malgré son recul dans la hiérarchie des attaquants du club rhodanien, Enzo Molebe intéresse trois équipes en Ligue 1. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’OGC Nice, l’ES Troyes AC et la Havre AC sont séduits par son profil.

« Nice est à la ramasse sur le dossier Molebe… à ce stade ! Les voyants sont au vert du côté de Troyes. Le Havre se bat avec ses armes ! Le concerné a une soif de tout déchirer. Il a faim », a-t-il écrit sur son compte X. L’Insider confirme également l’intérêt de Montpellier.

Toutefois, il précise que le président Laurent Nicollin souhaite un nouveau prêt du joueur de l’OL, contrairement à l’entraîneur Zoumana Camara.

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Pour rappel, Enzo Molebe est sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2029. Selon Transfermarkt, il est valorisé à 800 000 euros.