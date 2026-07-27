Mercato PSG : Révélations explosives sur Ibrahim Mbaye !

Le football français et international est habitué aux histoires d’entourages envahissants, mais les révélations chocs du journaliste d’investigation Romain Molina viennent d’ajouter un chapitre particulièrement tendu au dossier. Au cœur de la tempête : le jeune talent parisien Ibrahim Mbaye. Selon les enquêtes publiées par Romain Molina, le clan entourant le joueur exercerait une influence néfaste sur sa carrière et son quotidien, formulant des exigences jugées déconnectées par de nombreux observateurs.

Ibrahim Mbaye : Des exigences luxueuses au quotidien et une pluie d’agents

La suite après cette publicité

D’après les informations divulguées par Romain Molina, l’entourage du joueur multiplierait les réclamations logistiques auprès des structures et des agences qui l’accueillent. Au quotidien, la liste des demandes irait bien au-delà des standards habituels pour un joueur de son âge : la mise à disposition permanente d’une loge privative au Parc des Princes ainsi qu’un van Mercedes Viano avec chauffeur disponible chaque jour pour ses déplacements personnels.

Lire aussi: ASSE : Romain Molina dézingue Loïc Perrin et son rôle de directeur sportif de Saint-Etienne

À voir

Alerte OM : Inquiétude pour Genesio à l’entraînement !

Mais c’est à l’échelle de la gestion de sa carrière que l’influence de ses proches poserait le plus de questionnement. En moins d’un an, la pépite parisienne aurait déjà changé trois fois d’agent. Plus révélateur encore de ce fonctionnement pour le moins surprenant , l’attribution surprise de sa gestion de carrière au célèbre agent portugais Jorge Mendes. Cette décision aurait été scellée en coulisses par l’entourage, sans que Mbaye lui-même n’en soit informé au préalable. (Selon Romain Molina via YouTube)

Pression sur la sélection sénégalaise et agacement du coach

L’emprise du clan ne se limiterait pas aux contrats sportifs et au confort matériel, elle s’immiscerait également sur le terrain. Molina rapporte qu’une vive tension a éclaté au sein du rassemblement de la sélection du Sénégal. Après avoir inscrit un but remarqué face à l’équipe de France, Mbaye aurait vu son entourage accentuer brutalement la pression sur le sélectionneur Pape Thiaw pour exiger sa titularisation lors des rencontres suivantes.

Lire aussi: PSG Mercato : Ibrahim Mbaye a choisi son prochain club !

Cette intervention directe dans les choix tactiques de l’équipe nationale aurait fortement irrité le technicien sénégalais, peu habitué à voir la hiérarchie d’un vestiaire remise en cause par des proches de joueurs. L’épisode aurait laissé des traces et jeté un froid sur la relation entre le jeune talent et le coach sénégalais. (Selon Romain Molina)

À voir

Mercato : Urgent ! Accord entre le PSG et un champion du monde

La réaction d’Ibrahim Mbaye sur les réseaux sociaux

Face à l’ampleur médiatique déclenchée par ces révélations Ibrahim Mbaye n’est pas resté silencieux. Le jeune attaquant est sorti du silence directement sur ses réseaux sociaux pour démentir catégoriquement l’ensemble des accusations visant sa famille.

Dans ce message qui sent l’amertume et l’agacement, Mbaye a balayé les affirmations du journaliste d’investigation :

À voir

Mercato ASSE : Le troisième gardien de Saint-Etienne arrive

« C’est fascinant comme les gens peuvent calomnier sur ma famille et moi. »

Lire la suite sur le PSG

PSG Mercato : Ibrahim Mbaye sort le grand jeu pour son futur

Mercato : Urgent ! Ibrahim Mbaye proche de Manchester United

Cette réponse cash vise à désamorcer l’incendie et à protéger son entourage. Toutefois, dans un écosystème hypermédiatisé où la gestion de l’image et l’encadrement des jeunes pépites sont scrutés au millimètre, cet épisode met en lumière la frontière souvent floue entre protection familiale et ingérence toxique.

À voir

Mercato OM : Accord conclu, une autre pépite va signer !