Mercato ASSE : Un ancien du PSG débarque à Saint-Étienne !

Le mercato estival se poursuit à l’ASSE. En pleine opération dégraissage, les dirigeants stéphanois renforcent aussi l’effectif d’Ian Cathro. Un ancien joueur du PSG serait ainsi attendu à Saint-Étienne ces prochains jours.

Mercato : L’ASSE s’offre un ex-gardien du PSG

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Pour sa seconde année de suite en Ligue 2, l’ASSE cherche à se séparer de plusieurs joueurs, notamment Mickaël Nadé, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Mais en dépit de cet important dégraissage, les Verts ont aussi à coeur de se renforcer avec un troisième gardien de but.

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Le troisième gardien de la saison dernière, Issiaka Touré, ayant rejoint les rangs d’Aubagne Air-Bel cet été. Pour le remplacer, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne auraient porté leur choix sur un ancien élément du PSG. En effet, selon les informations de l’Insider Abdel Hamed, l’ASSE aurait bouclé l’arrivée de Lucas Lavallée.

« Lucas Lavallée va s’engager en faveur de Saint Étienne il arrive en provenance de Châteauroux », rapporte le spécialiste mercato sur Twitter. Après avoir fait ses débuts, le portier français a signé son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain, où il a évolué durant deux saisons avant d’être prêté successivement à Dunkerque, Aubagne.

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Libéré par le Paris SG, il signe deux ans à Châteauroux l’été dernier et après un exercice 2025-2026 comme titulaire indiscutable en Ligue 3, Lucas Lavallée va évoluer en Ligue 2 sous les couleurs de l’ASSE. À 23 ans, il sera le troisième gardien de l’équipe d’Ian Cathro derrière Gautier Larsonneur et Mamour Ndiaye.