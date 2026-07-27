Mercato ASSE : Le troisième gardien de Saint-Etienne arrive

L’ASSE aurait bouclé l’arrivée d’un jeune gardien de but. En provenance de Châteauroux, il vient prendre la place d’Issiaka Touré, transféré.

Mercato : L’ASSE va recruter Lucas Lavallée comme 3e portier

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La question du troisième gardien de but était sur la table à l’ASSE, depuis le transfert d’Issiaka Touré (21 ans) au SC Aubagne Air-Bel, en Ligue 3, puis le départ libre de Noa Delacroix (20 ans). Ian Cathro a certes convié Alexis Colombet (18 ans) à la préparation estivale, mais il n’a pas le coffre pour intégrer la hiérarchie chez les pros en Ligue 2.

Il devrait poursuivre sa progression avec l’équipe B cette saison. Finalement, le club stéphanois va recruter Lucas Lavallée à La Berrichonne de Châteauroux en National 1. L’information dévoilée par l’insider Abdel Hamed, n’est pas encore officielle.

✍️ Lucas Lavallée va s'engager en faveur de Saint Étienne 🟢 il arrive en provenance de Châteauroux. pic.twitter.com/7xJnlxN96F — TIEMPO/TDD #1+1 (@Abdel_hamed6) July 27, 2026

Cependant, le portier formé au LOSC et passé par l’équipe Réserve du PSG est annoncé pour accompagner Gautier Larsonneur (le numéro 1) et sa doublure Mamour Ndiaye (20 ans).

Maubleu et Touré sont partis de saint-Etienne, Civier blessé

Peuple-Vert croit savoir que la blessure au genou de Houngbo Civier (19 ans) a changé les plans du staff technique de l’AS Saint-Etienne. Il a été contraint d’aller chercher un nouveau gardien, après Mamour Ndiaye recruté à Sarpsborg 08 en Norvège, cet été.

Pour rappel, Brice Maubleu (34 ans), doublure de Gautier Larsonneur la saison dernière, est parti librement cet été, à l’issue de son contrat dans le Forez. Il s’est engagé avec Pau FC en Ligue 2.

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Quant à Issiaka Touré, il était le troisième portier de l’ASSE, la saison dernière. Mais il n’entre pas dans les plans du nouveau staff technique des Stéphanois.