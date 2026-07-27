Mercato OM : Accord conclu, une autre pépite va signer !

Le mercato de l’OM ne se résume pas aux arrivées et aux départs. Les dirigeants phocéens travaillent aussi sur les prolongations de jeunes talents. Après Nouhoum Kamissoko, c’est autour d’Alexi Koum d’étendre son bail.

Mercato : Alexi Koum va lui-aussi prolonger à l’OM

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L’Olympique de Marseille ne tente pas seulement de signer des joueurs expérimentés durant ce mercato. Le club présidé par Stéphane Richard cherche aussi à sécuriser l’avenir de ses talents les plus prometteurs. C’est dans cette vision que Nouhoum Kamissoko a récemment prolongé son contrat à l’OM.

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Le jeune milieu de terrain malien est désormais lié au club jusqu’en juin 2029. Et ce n’est pas fini. La direction de l’OM étant proche de blinder un autre talent issu de sa formation. L’Équipe le confirme, un accord total a été trouvé pour la prolongation d’Alexi Koum. Le latéral gauche de 20 ans va ainsi étendre son bail avec son club formateur.

L’Olympique de Marseille a repoussé des offres

Les dirigeants phocéens ne souhaitaient pas perdre le jeune défenseur dont le bail expire en juin. Ils ont repoussé avec fermeté des approches concrètes d’Annecy et de plusieurs écuries étrangères pour Alexi Koum. Cette prolongation imminente est donc un bon outil de dissuasion.

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Elle vient aussi récompenser la saison pleine du joueur. Alexi Koum sort d’un prêt intéressant à Valenciennes. Il a engrangé un temps de précieux en participant à 25 rencontres de troisième division. Cette expérience enrichissante lui permet de s’inscrire durablement dans le projet OM.