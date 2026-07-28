PSG : Reprise, calendrier, enjeux… un mois d’août de haute importance

Une partie des joueurs du Paris Saint-Germain est de retour, ce lundi, au Campus PSG pour la première séance d’entraînement de la saison 2026-2027. Tour d’horizon d’un mois d’août qui s’annonce chargé pour le club de la capitale, mais peut-être riche en trophées.

PSG : Jour de reprise au Campus, avec des absents

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Le Campus PSG retrouve enfin ses doubles champions d’Europe en titre, ce lundi, pour la reprise collective en salle et sur le terrain. Près de deux mois après le deuxième sacre consécutif, légendaire, en Ligue des champions, qui avait conclu la saison 2025-2026 de fort belle manière, les héros de Budapest s’apprêtent à entamer celle de 2026-2027.

Cependant, Luis Enrique et son staff seront privés de plusieurs joueurs à cause de la Coupe du monde 2026, qui avait déjà retardé la date de la reprise, initialement prévue le 25 juillet. Le club a décidé d’accorder trois semaines de vacances minimum à tous les internationaux présents en Amérique du Nord, à compter de l’élimination de leur sélection dans le tournoi.

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Si João Neves, Vitinha, Pacho, Mbaye et Marquinhos sont attendus aujourd’hui ou dans les prochains jours, les Français convoqués pour le Mondial et le champion du monde espagnol Fabián Ruiz, devraient revenir seulement mi-août. Deux interrogations subsistent : Achraf Hakimi, dont le timing paraît serré pour ce lundi, et Nuno Mendes, blessé avec le Portugal.

Les deux latéraux ne font pourtant l’objet d’aucune inquiétude. Le Marocain foulera bientôt la pelouse du centre d’entraînement de Poissy, très certainement à partir de jeudi, tandis que le Portugais est volontairement laissé au repos. Leur compte à rebours est lancé, tout comme celui de la saison 2026-2027 du PSG, avec un mois d’août infernal pour démarrer.

Un calendrier de double champion d’Europe

Depuis deux ans, Paris s’est élevé au rang de sa ville : celui de Lumière. Le club brille de mille feux et fait jalouser ses rivaux. Au niveau national, les Rouge et Bleu raflent presque tout depuis treize années et se sont mis à faire de même sur la scène européenne à partir de 2025. Leur statut a changé, leur histoire aussi, et leur calendrier a redoublé de difficulté.

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Dans un peu plus d’une semaine, les doubles champions d’Europe en titre disputeront deux matchs amicaux. Le premier se tiendra le mercredi 5 août à 21 h, contre le RCD Majorque, à l’Estadi Mallorca Son Moix. Quant au deuxième, il opposera le club de la capitale à Manchester United, trois jours plus tard, à 17 h, au Nya Ullevi de Göteborg, en Suède.

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Ensuite, le PSG regardera en direction du Stadion Salzburg, en Autriche, antre de la finale de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, le mercredi 12 août. Quatre jours plus tard, au Stade Bollaert-Delelis, à Lens, se déroulera le Trophée des champions contre les Sang et Or. Deux premiers titres à aller chercher pour débuter l’exercice 26-27 en beauté.

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Enfin, le champion de France en titre entamera sa saison en Ligue 1 avec la réception de Rennes au Parc des Princes, le dimanche 23 août, puis un déplacement à Lille le vendredi suivant. Deux très grosses affiches entre lesquelles s’intercale, le jeudi 27 août, le tirage au sort de la phase de ligue de l’UEFA Champions League 2026-2027.

Des enjeux sportifs et financiers pour Paris

La razzia de trophées et le sextuplé historique de 2025 n’ont absolument pas rassasié les hommes de Luis Enrique. Le slogan « It was never going to be just one » — « Il n’allait jamais y en avoir qu’une seule » —, qui était écrit sur le t-shirt des Parisiens lors du défilé sur le Champ-de-Mars après leur second sacre en Ligue des champions, en mai dernier, vaut aussi pour la Supercoupe d’Europe.

Tenant du titre après leur victoire face à Tottenham (2-2, puis 4-3 aux TAB) en 2025, le PSG souhaite conserver sa couronne en décrochant pour la deuxième fois de suite et de son histoire la Supercoupe de l’UEFA. Le club réaliserait ainsi un autre « back-to-back » européen en l’espace de 74 jours. Il s’approprierait sans aucun doute le terme en plein mois d’août.

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Mais si le club de la capitale veut y parvenir, il faudra renforcer quelque peu l’effectif, en vue des nombreux absents à déplorer pour ces deux rencontres. Paris n’a toujours pas recruté, alors que Gonçalo Ramos et Lee Kang-in sont partis. L’officialisation de Lucas Digne tarde, le dossier Akliouche se complique, celui de Diomandé a échoué et Barcola est proche de rejoindre Liverpool. Luis Campos a donc du travail avant les premières joutes estivales.