Mercato OL : Un défenseur arrive après Loïs Openda

Un défenseur central devrait rejoindre l’OL, cette semaine, à la suite Loïs Openda, dont la signature officielle est imminente.

Mercato : Loïs Openda est à l’OL, officialisation attendue

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La signature de Loïs Openda à l’OL est attendue. Le club rhodanien a trouvé un accord avec la Juventus pour le prêt payant de l’avant-centre de 26 ans. Il était annoncé en visite médicale à Lyon, lundi. La direction lyonnaise devrait officialiser sa signature dans les prochaines heures, comme indiqué par L’Équipe.

En effet, la Direction Lyonnaise est pressée par la date butoir de l’UEFA, fixée au 30 juillet, pour le dépôt de la liste des clubs engagés au 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions. Paulo Fonseca attend donc impatiemment la signature de Loïs Openda, car son équipe affronte le Sparta Prague, le mardi 4 août prochain.

Felix Bacher va signer à l’Olympique Lyonnais cette semaine

L’Olympique Lyonnais devrait également enregistrer l’arrivée de Felix Bacher, un défenseur central. Selon les informations du quotidien sportif, il est attendu à Lyon pour s’y engager, cette semaine. Il est en provenance du GD Estoril Praia au Portugal. L’imposant Autrichien (1,90 m) vient renforcer la défense des Gones, qui a souffert en fin de saison dernière.

Moussa Niakhaté, Clinton Mata et Ruben Kluivert avaient montré des signes de fatigue, à cause des nombreux matchs disputés, sans profondeur de banc. En plus des 34 matchs de Ligue 1, l’OL avait disputé 10 matchs en Ligue Europa avant son élimination en 8e de finale et 4 rencontres en coupe de France.

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Felix Bacher serait la 7e recrue estivale du club rhodanien, en plus de Loïs Openda. Pour rappel, Kaïl Boudache, Noham Kamara, Mads Bidstrup, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo sont les joueurs déjà enrôlés à Lyon.