Mercato : L’OL lutte avec Monaco pour une pépite mexicaine !

Révélation du Mondial 2026, un milieu de terrain mexicain est dans le viseur de l’OL. Si le club rhodanien cherche par tous les moyens à le recruter, il devra néanmoins garder un œil sur l’AS Monaco, également très intéressée par le joueur.

Mercato : Bataille OL-ASM pour Brian Gutiérrez ?

La suite après cette publicité

L’effet du Mondial 2026 n’a toujours pas fini d’agir sur le mercato estival. L’Olympique Lyonnais, très actif depuis l’ouverture de celui-ci avec déjà cinq recrues (Bidstrup, Duranville, Boudache, Kamara et Ouédraogo), aimerait rapatrier un milieu de terrain mexicain.

En effet, pendant que la cellule de recrutement travaille sur l’officialisation des venues de Felix Bacher (Estoril-Praia) et Loïs Openda (Juventus), Matthieu Louis-Jean s’est renseigné du côté de l’Amérique du Sud. Selon Kery News sur Instagram, l’OL est intéressé par Brian Gutiérrez.

Lire la suite : Mercato OL : La Ligue 1 s’arrache un attaquant de Lyon

À voir

Mercato PSG : Urgent ! Un deal à 45M€ réglé dans 48 heures

L’insider spécialisé dans le football mexicain révèle dans sa publication : « Un transfert de Brian Gutiérrez vers un club européen reste une possibilité durant ce mercato. Lyon et Monaco feraient partie des clubs intéressés par le joueur de Chivas. »

Le club rhodanien devra donc entrer en concurrence avec l’AS Monaco s’il veut recruter le joueur de 23 ans. Valorisé à 8 millions d’euros par Transfermarkt, Gutiérrez rentre largement dans le budget des deux formations. Reste à savoir qui des deux dégainera le premier.

Qui est Brian Gutiérrez, révélation du Mondial 2026 ?

Si Lyon et Monaco — deux cadors du football français et deux visages bien connus du paysage européen — sont sous le charme de Brian Gutiérrez, c’est parce que le petit milieu du CD Guadalajara dispose d’un beau potentiel. En contrat jusqu’en 2030 avec son club, il n’a pour l’instant jamais évolué en Europe. L’occasion pour lui de passer ce cap.

Âgé de 23 ans, il sort pourtant d’une saison 2025-2026 plutôt banale avec seulement 2 buts et 2 passes décisives en championnat. En revanche, son Mondial 2026 impressionnant avec le Mexique, éliminé en huitièmes de finale contre l’Angleterre (3-2), n’est pas passé inaperçu. Son activité et sa maîtrise technique dans l’entrejeu d’El Tri l’ont révélé au grand public.

Lire la suite sur l’OL et l’ASM :

Mercato OL : Visite médicale pour le successeur d’Endrick

À voir

Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un dossier XXL bouclé

Mercato ASM : Akliouche vers un bras de fer pour le PSG ?

Pisté pour venir renforcer le milieu de terrain de l’OL ou de l’ASM, le natif de Berwyn, dans l’Illinois, viendra apporter sa « grinta ». Par ailleurs, Paulo Fonseca a récemment indiqué que les Gones étaient à la recherche d’un numéro 6. Le profil du Mexicain pourrait ainsi parfaitement correspondre aux volontés du technicien portugais, à un prix plus que raisonnable.