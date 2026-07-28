Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un dossier XXL bouclé

Tout est presque scellé pour le transfert de Matthis Abline. Le buteur du FC Nantes est en route pour Monaco.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline file vers l’AS Monaco !

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C’est bouclé. L’attaquant nantais Matthis Abline rejoint l’AS Monaco, où sa visite médicale est déjà fixée à ce mercredi. L’information est tombée lundi sous la plume de Fabrizio Romano : le FC Nantes et l’AS Monaco se sont entendus sur un transfert de 25 millions d’euros, assorti de 5 millions de bonus.

Foot Mercato a confirmé ce mardi l’existence d’un accord total entre les deux parties. Le journal L’Équipe apporte des précisions sur le timing. Autorisé par son club à voyager vers la Principauté ce mardi, l’ancien Rennais y passera ses examens médicaux mercredi avant d’y signer un contrat de cinq ans.

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Sauf coup de théâtre de dernière minute, l’officialisation tombera très vite. À 23 ans, l’avant-centre va poser ses valises sur le Rocher. Avec le club de la Principauté, il va disputer la Ligue Europa Conférence. C’est une nouvelle gâchette pour les Monégasques. En pleine forme, il sera un titulaire indiscutable à Monaco.

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Quant aux Kita, ils viennent de réaliser un coup XXL. Les Canaris vont empocher 30 millions d’euros. Cette rentrée d’argent va faire du bien aux finances nantaises. Après la saison chaotique et la descente en deuxième division, le FC Nantes doit vendre pour alléger sa masse salariale. Après Matthis Abline, d’autres cadres vont également quitter le navire. Tylel Tati sera le prochain sur la liste de départ.