Mercato ASSE : KSV a-t-il un plan voilé pour Lucas Stassin ?

L’ASSE aurait-il l’intention de bloquer encore Lucas Stassin en Ligue 2 ? L’indemnité de transfert exigée par KSV laisse croire cette hypothèse.

Mercato : Bloqué à l’ASSE la saison dernière, Stassin veut toujours quitter le club

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L’ASSE avait repoussé des offres, dont l’une était évaluée à plus de 30 millions d’euros, pour Lucas Stassin, pendant le mercato d’été 2025. Il était alors très convoité en Ligue 1 (Paris FC, LOSC, Lens), en Premier League (West Ham, Brighton) et même dans le Golfe, en Arabie saoudite.

Kilmer Sports Ventures avait ainsi décidé de garder l’attaquant de 21 ans dans son équipe, alors que ce dernier voulait quitter Saint-Etienne, à la suite de la relégation des Verts en Ligue 2. Après une saison (2025-2026) plus ou moins réussie, le numéro 9 de l’équipe stéphanoise est encore sur le départ cet été. Il veut toujours rejoindre un club évoluant dans l’élite.

KSV refroidit les prétendants de l’attaquant Belge

Cependant, les prétendants ne se bousculent pas aux portes de l’Etrat pour le recruter, cet été, contrrairement à l’été dernier. Son profil intéresse certes le SC Braga, le FC Porto, le Besiktas ou encore Galatasaray, dont l’intérêt a été révélé ces derniers jours, mais aucune offre proche de l’exigence de KSV n’est encore tombée.

En effet, plusieurs clubs, notamment en Ligue 1, ont été refroidis par la demande de l’ASSE pour Lucas Stassin. L’indemnité de transfert réclamée par le club stéphanois est estimée à 20 millions d’euros. Il a pourtant été recruté à 10 millions d’euros, fin août 2024 et est valorisé à présent à 15 millions d’euros par Transfermarkt.

Le plan secret de Saint-Etienne serait de conserver Stassin ?

Selon la rumeur du mercato, la Direction stéphanoise aurait fixé un tarif élevé pour le néo-international Belge (1 sélection), dans le but de décourager les clubs désireux de le recruter. Si aucune offre ne satisfait donc les attentes de l’AS Saint-Etienne, ses dirigeants seraient bien heureux de compter le jeune buteur dans leur équipe cette saison encore, à en croire Foot01.

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Pour rappel, Lucas Stassin a marqué 11 buts et délivré 8 passes décisives en 31 matchs disputés en Ligue 2, la saison dernière. Il est par ailleurs sous contrat avec les Verts jusqu’au 30 juin 2028.