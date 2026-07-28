Mercato : Ça chauffe à l’OM : Un transfert à 25 M€ accélère

Après Mason Greenwood, une autre grosse vente se précise à l’OM. Les négociations concernant le transfert de Facundo Medina au Bayer Leverkusen sont entrées dans une phase décisive.

Mercato OM : Le Bayer Leverkusen accélère pour Facundo Medina

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Un an après son arrivée, Facundo Medina se rapproche déjà d’un départ de l’Olympique de Marseille. L’international argentin avait été accueilli en véritable rockstar l’été dernier. Sauf qu’il n’a pas encore garni son armoire à trophées sous les couleurs phocéennes. Le défenseur polyvalent n’a pas disputé 26 matchs avec l’OM cette saison.

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Ses soucis physiques l’ayant freiné dans son élan. Sa cote est toutefois restée intacte sur le marché des transferts. Notamment après sa participation à la Coupe du monde avec l’Argentine, où il a dépanné dans le couloir gauche. Son profil polyvalent attire plusieurs clubs étrangers. River Plate, guidé par un certain Pablo Longoria, le suit de très près.

Des négociations prévues ce mardi

Mais c’est surtout du côté de la Bundesliga que les choses s’accélèrent. Le Bayer Leverkusen a récemment fait de Facundo Medina l’une de ses pistes prioritaires en défense. Foot Mercato le confirme, de nouvelles discussions sont programmées ce mardi entre l’état-major allemand et les dirigeants marseillais en vue d’un accord.

🔄Le Bayer Leverkusen va de nouveau discuter avec l’OM pour Facundo Medina ce mardi. S’il fait partie d’une short-list à ce poste, le nom de l’international argentin figure en bonne position.



En attendant son retour, Bruno Genesio compte toujours sur lui. (FM) #TeamOM pic.twitter.com/h81qeNXmAF — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 28, 2026

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La direction de l’OM fait face à des contraintes financières cet été. Elle doit vendre afin de rentrer dans les clous de la DNCG. Elle serait ainsi prête à céder l’ancien capitaine du RC Lens pour environ 25 millions d’euros. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier.