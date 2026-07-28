Ça bouge à l’OM : Excellente surprise avant la reprise !

Trois semaines avant la reprise du Championnat, l’OM est secoué par une bonne dose d’optimisme et d’engouement. Les abonnements pour la saison à venir ont trouvé preneur.

OM : Carton plein pour les abonnements au Vélodrome !

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L’Olympique de Marseille traverse un mercato délicat. Les dirigeants phocéens doivent impérativement se séparer de quelques éléments afin d’alléger la masse salariale. Des cadres tels que Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, ont déjà quitté le navire. Tandis qu’aucune recrue confirmée n’a encore rejoint l’OM.

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Cette situation suscite diverses préoccupations dans les rangs des supporters. Mais la direction de l’OM a reçu une excellente nouvelle à l’aube de la saison 2026-2027. La Provence le confirme, la campagne de fidélisation est marquée par une belle surprise. Les résultats sportifs décevants et la politique d’austérité budgétaire n’ont pas impacté l’engouement des fans de l’OM. Ceux-ci ont une nouvelle fois répondu présent.

Un démarrage poussif à Marseille

Les chiffres des réabonnements se maintiennent à un niveau solide, frôlant les standards de l’année passée. Cette dynamique ne s’est pas faite sans heurts. La direction de l’OM a dû composer avec un démarrage poussif, l’obligeant à prolonger les délais. Plusieurs facteurs expliquent ce ralentissement, notamment l’absence de Ligue des champions, des tarifs élevés…

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La direction commerciale de l’OM a redoublé d’efforts en relançant activement les récalcitrants. Cette persévérance démontre la volonté farouche de l’institution marseillaise de préserver l’un de ses plus précieux atouts : la ferveur populaire du Vélodrome.