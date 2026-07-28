Alerte Mercato : Junior Kroupi envoie le PSG dans les cordes

En échec sur la piste Yan Diomande, le PSG espérait pouvoir convaincre Eli Junior Kroupi de venir renforcer l’effectif de Luis Enrique cet été. Sauf que l’attaquant de Bournemouth a une préférence pour la suite de sa carrière.

Mercato : Junior Kroupi au coeur d’une bataille entre le Barça et le PSG

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Révélation de la saison 2025-2026 en Premier League, Eli Junior Kroupi est placé sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Le journal L’Équipe annonce ce mardi que le FC Barcelone est le principal concurrent des Rouge et Bleu dans ce dossier.

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« Le Français Eli Junior Kroupi est la deuxième piste privilégiée par les Blaugranas et ces derniers jours, une offensive a été tentée par Deco, le directeur sportif du Barça, après validation du profil par l’entraîneur Hansi Flick, emballé par ses qualités.

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Selon nos informations, deux offres, en dessous des 100 millions d’euros, ont été formulées auprès de Bournemouth. Toutes deux refusées », rapporte le quotidien sportif, qui ajoute que l’ancien avant-centre du FC Lorient aurait une destination favorite entre les deux clubs.

« Kroupi serait ravi à l’idée de rejoindre le Barça »

Si Julian Alvarez constitue la cible principale du Barça pour la succession de Robert Lewandowski, les dirigeants barcelonais seraient également tentés par Eli Junior Kroupi, en guise d’alternative à la star argentine de l’Atletico Madrid. De son côté, le jeune Kroupi serait déjà enchanté par l’idée de rejoindre les Blaugranas.

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« Selon plusieurs sources, Kroupi serait ravi à l’idée de rejoindre le Barça et aurait fait part de ce souhait à ses conseillers. De son côté, le club anglais continue d’exprimer son refus face à toutes les offres. Mais sans véritablement convaincre. Le PSG reste en embuscade et avance dans l’ombre dans ce dossier », indique le média francilien.

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Mais les Cherries se montrent inflexibles et martèlent qu’ils ne vendront pas Junior Kroupi cet été, quels que soient les montants des offres qu’ils recevront. À moins d’un changement radical de position ou d’une offensive impossible à refuser, Bournemouth compte conserver son numéro 22 au moins une saison supplémentaire.