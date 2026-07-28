Mercato OL : Openda signe à Lyon et affiche ses ambitions

L’OL tient sa 6e recrue estivale, Loïs Openda. Il est prêté par la Juventus pour la saison 2026-2027 et sans option d’achat.

Mercato : Loïs Openda prêté à l’OL jusqu’à la fin de saison

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C’est maintenant officiel ! Loïs Openda renforce l’équipe de l’OL. Il arrive sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 3,5 millions d’euros. Dans son communiqué officiel, le club rhodanien « est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec la Juventus de Turin pour l’arrivée de l’attaquant international belge (33 sélections) jusqu’à la fin de la saison ».

Il renforce l’équipe de Paulo Fonseca, une semaine avant son entrée en lice en coupe d’Europe. L’Olympique Lyonnais affrontera le Sparta Prague, le mardi 4 août en République Tchèque, pour le compte des préliminaires de la Ligue des champions.

Les échanges avec Paulo Fonseca ont été déterminants dans le choix de Loïs Openda 🔴🔵



Sa première interview est à découvrir juste ici ⤵️https://t.co/FCKPTwEZwv pic.twitter.com/DZotKRK9HX — Olympique Lyonnais (@OL) July 28, 2026

Lyon se réjouit de la signature du Belge, à temps

L’ancien buteur du RC Lens (2022-2023) ou encore du RB Leipzig (2023-2025) sera sans doute le fer de lance de l’attaque des Gones dans la compétition. Le club de Michele Kang se réjouit justement de son recrutement à temps.

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« L’OL, qui avait fait d’un numéro 9 sa priorité ces dernières semaines, est très heureux de pouvoir compter sur Loïs Openda cette saison, confirmant ainsi sa volonté d’être compétitif le plus rapidement possible, avec notamment le 3e tour de qualification de la Ligue des Champions, dès la semaine prochaine face au Sparta Prague », a-t-il souligné.

Openda veut déjà « gagner » avec l’Olympique Lyonnais

L’avant-centre en provenance de la Juve est aussi heureux de rejoindre Lyon, trois ans après son départ de Lens. « J’ai eu beaucoup de bons échos sur le club et la ville », a-t-il indiqué, avant de justifer son choix.

« J’ai énormément échangé avec le coach qui m’a expliqué sa philosophie de jeu et la manière dont il voulait m’utiliser. On était assez impatient tous les deux. J’ai aussi beaucoup parlé avec les joueurs belges de l’équipe et j’ai hâte de voir notre connexion sur le terrain. Je suis un amoureux du foot qui a envie de vite rejouer, de faire plaisir aux supporters et surtout de gagner ».

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Il faut noter que Loïs Openda vient occuper la place laissée vacante par Endrick, retourné au Real Madrid à l’issue de son prêt à l’Olympique Lyonnais.