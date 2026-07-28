Info OM : Zidane reçoit un message fort venu de Marseille

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Zinédine Zidane
© Zinédine Zidane
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Zinedine Zidane prend officiellement les commandes l’équipe de France. Bruno Genesio, entraîneur de l’OM, a réagi à cette nomination.

Bruno Genesio défend le travail de Didier Deschamps

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L’équipe de France connait un grand changement. Didier Deschamps cède sa place à Zinedine Zidane. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a confirmé la nouvelle  Zinedine Zidane réalise enfin son rêve, cinq après sa démission du Real Madrid. Il fait son grand retour chez les Bleus.

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Sa nomination officielle fait l’objet de divers commentaire. Bruno Genesio s’est notamment exprimé sur le sujet. L’entraîneur de l’OM  a d’abord salué le travail accompli par Didier Deschamps. Il regrette un « manque de reconnaissance et de respect » parfois observé dans le milieu du football.

Zinedine Zidane, un choix légitime à la tête des Bleus

Bruno Genesio est néanmoins très heureux de la nomination de Zinedine Zidane. Le Ballon d’Or 98 était le choix idéal pour occuper ce poste. « Je suis très heureux de l’arrivée de Zidane (…) Il a la plus grande légitimité pour ce poste ».

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Bruno Genesio rappelle l’immense parcours de l’ancien milieu de terrain. Ce dernier a marqué l’histoire récente du Real Madrid avec trois Ligues des champions consécutives. C’est donc avec une immense fierté que Genesio et l’OM accueillent sa nomination tête des Bleus.

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