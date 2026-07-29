ASSE : Un départ bouclé en toute discrétion !

L’ASSE poursuit sa préparation de la saison 2026-2027 avec plusieurs changements en coulisses, loin des projecteurs. Un partenaire officiel a discrètement quitté l’environnement du club.

‎ASSE : Un changement passé presque inaperçu à Marseille

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‎L’été ne rime pas seulement avec mercato à Saint-Étienne. En parallèle des mouvements sportifs, le club ligérien ajuste également ses partenariats commerciaux. D’après Sportune, un sponsor qui accompagnait les Verts la saison passée ne figure plus dans les supports de communication officiels de l’ASSE.

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‎Il s’agit d’Ohm Énergie, fournisseur devenu partenaire officiel il y a quelques mois seulement. Cette collaboration avait marqué une étape importante puisque le club stéphanois s’était associé, pour la première fois de son histoire, à un fournisseur d’énergie français. Une aventure qui s’achève finalement dans une grande discrétion.

‎Les coulisses d’une réorganisation stratégique

‎Ce partenariat ne se limitait pas à une simple visibilité sur les équipements des joueurs. L’accord prévoyait également l’alimentation en énergie du Centre sportif et administratif Robert-Herbin, un engagement qui témoignait d’une coopération plus large entre les deux parties. ‎Mais le paysage marketing évolue rapidement dans le football professionnel.

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Toujours selon Sportune, la manche du maillot change désormais de visage. Kelyps Intérim récupère cet emplacement stratégique, tandis que le groupe Casino occupe désormais la position de sponsor principal sur la tunique stéphanoise.

‎Une nouvelle image pour lancer la saison

‎Ce changement illustre la capacité de l’ASSE à renouveler ses accords commerciaux tout en maintenant l’attractivité de sa marque auprès de nouveaux partenaires. Ces évolutions, souvent moins médiatisées que les transferts, participent pourtant directement au développement économique du club.

‎À l’heure où chaque recette compte pour rester compétitif, sécuriser des partenaires solides demeure un enjeu majeur. Les revenus issus du sponsoring représentent aujourd’hui un levier indispensable pour accompagner les ambitions sportives des Verts.

‎Une stratégie discrète mais révélatrice

‎Ce départ confirme qu’un club ne se construit pas uniquement sur ses résultats sportifs. Les choix effectués en matière de sponsoring traduisent aussi une vision économique et une volonté d’adapter en permanence les collaborations aux objectifs fixés.

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‎L’ASSE semble privilégier une réorganisation progressive de son portefeuille de partenaires plutôt qu’une révolution. Une méthode discrète, mais qui pourrait renforcer la stabilité financière du club à l’approche d’une saison où chaque détail, sur comme en dehors du terrain, pourrait faire la différence.