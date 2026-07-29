Mercato Stade Rennais : Haise tient son défenseur tant rêvé

Le Stade Rennais est en passe de franchir une étape importante dans son mercato estival avec un dossier défensif qui avance enfin dans le bon sens. En coulisses, les discussions s’intensifient et Franck Haise pourrait bientôt voir l’une de ses principales priorités rejoindre la Bretagne.

‎Mercato Stade Rennais : Une piste qui prend une nouvelle dimension

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‎Le chantier défensif reste l’un des dossiers majeurs de l’été rennais. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants explorent différentes options afin d’offrir à Franck Haise un renfort capable d’apporter de la solidité et du caractère à l’arrière-garde. Parmi les profils ciblés, celui de Charlie Cresswell demeure en tête de liste.

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‎Selon les informations relayées par Jonathan, un premier obstacle important aurait déjà été levé. Le défenseur anglais de Toulouse aurait trouvé un terrain d’entente avec le Stade Rennais sur les bases d’un futur contrat. Une avancée significative qui rapproche les deux parties, même si l’opération est encore loin d’être totalement bouclée.

‎Les derniers verrous restent à faire sauter

‎Si le joueur semble convaincu par le projet breton, plusieurs paramètres continuent de ralentir le dossier. Le principal concerne les négociations entre les deux clubs. Toulouse, qui ne croule pas sous les offres, serait désormais disposé à revoir ses exigences financières afin de faciliter un éventuel transfert.

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‎L’entourage du défenseur constitue également un élément à surveiller. D’après Jonathan, l’agent de Charlie Cresswell ne ferait pas du Stade Rennais sa destination privilégiée. Ce détail oblige les dirigeants rennais à poursuivre leur travail de persuasion avant d’espérer une issue favorable.

‎Un effet domino qui pourrait tout accélérer

‎La situation de Lilian Brassier pourrait également jouer un rôle déterminant dans ce feuilleton. Tant que le défenseur reste présent dans l’effectif rennais, les dirigeants semblent privilégier une certaine prudence avant d’accélérer définitivement sur leur priorité. ‎Malgré cette attente, Rennes conserve des arguments solides.

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Avec un joueur déjà séduit par le projet et un Toulouse plus ouvert à la discussion, le club breton paraît avoir pris une légère avance. Il ne manque désormais plus que quelques ajustements pour transformer cette piste prometteuse en signature officielle.

‎Rennes joue une partition cohérente

‎Ce dossier illustre la nouvelle stratégie mise en place par Franck Haise et la direction rennaise. L’objectif n’est plus de recruter dans l’urgence, mais de cibler des joueurs capables de s’intégrer rapidement tout en offrant une réelle marge de progression. Charlie Cresswell correspond parfaitement à ce profil grâce à sa jeunesse, son expérience et son potentiel.

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‎Le mercato réserve souvent des rebondissements de dernière minute. Toutefois, si les informations se confirment, le Stade Rennais semble avoir pris une option sérieuse sur l’un des défenseurs les plus convoités de son recrutement estival. Il reste désormais à convertir cette avance en officialisation, celle que les supporters attendent avec impatience.