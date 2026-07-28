Mercato Stade Rennais : Un phénomène dit Oui pour signer

Charlie Cresswell aurait donné son feu vert au Stade Rennais. Toulouse semble plus ouvert aux négociations et les discussions peuvent désormais avancer.

Mercato Stade Rennais : Charlie Cresswell veut venir à Rennes

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Le Stade Rennais tient une première victoire dans le dossier Charlie Cresswell. Courtisé depuis plusieurs semaines, le défenseur anglais de Toulouse aurait trouvé un terrain d’entente avec le club breton. Une avancée importante, même si le transfert reste encore loin d’être finalisé.

Franck Haise veut renforcer sa défense centrale cet été. Dans cette optique, Rennes continue de suivre attentivement la situation de Charlie Cresswell. À 23 ans, le joueur du Toulouse FC représente un profil apprécié par les dirigeants rennais, qui souhaitent apporter davantage de solidité à leur ligne défensive.

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La piste menant à Charlie Cresswell est toujours ouverte. Mieux encore, elle aurait connu une avancée importante ces dernières heures. D’après l’insider Jonathan, le défenseur anglais aurait trouvé un accord avec le Stade Rennais. Cette information confirme donc l’intérêt réciproque entre les deux parties. Rennes a convaincu le joueur, mais le club breton doit encore trouver un accord définitif avec Toulouse pour conclure l’opération.

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Si Charlie Cresswell semble intéressé par le projet rennais, certains éléments pourraient encore compliquer les discussions. Son entourage, notamment son agent, ne ferait pas forcément du Stade Rennais une priorité. Le dossier dépend également de l’avenir de Lilian Brassier. Tant que le défenseur reste dans l’effectif de Franck Haise, Rennes pourrait attendre avant d’accélérer pour Cresswell. Le club doit d’abord clarifier sa situation en défense.