Mercato Stade Rennais : Ça chauffe, un phénomène s’éloigne de Rennes

Le Stade Rennais tremble pour Kojo Peprah Oppong. Deux prétendants de poids flairent le coup et pourrait passer à l’attaque.

Mercato Stade Rennais : Rude bataille pour Kojo Peprah Oppong

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Le Stade Rennais avance sur plusieurs pistes pour renforcer sa défense. Mais le club breton devra composer avec une concurrence de poids. Sur le dossier Kojo Peprah Oppong, l’un des profils suivis cet été, Trabzonspor et Burnley sont désormais entrés dans la course et pourraient compliquer les plans des Rouge et Noir.

Très actif depuis l’ouverture du mercato, Rennes a déjà accueilli sept recrues. Toutes les lignes ont été renforcées, sans pour autant mettre un terme au recrutement. Les dirigeants rennais poursuivent leurs recherches afin d’offrir à Franck Haise un effectif encore plus compétitif. En parallèle de la piste menant au latéral gauche Cuiabano, le SRFC travaille aussi sur un renfort dans l’axe de la défense.

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Le départ de Jérémy Jacquet vers Liverpool, pour un montant supérieur à 63 millions d’euros, a laissé un vide important. Si le jeune Portugais Gonçalo Oliveira est déjà arrivé, Rennes souhaite ajouter un autre défenseur central à son effectif. Dans cette optique, les regards se tournent vers Kojo Peprah Oppong.

Arrivé à l’OGC Nice durant l’été 2025, le défenseur ghanéen de 22 ans s’est rapidement imposé en Ligue 1. Sa première saison en France est une réussite : 28 titularisations convaincantes. Le défenseur ghanéen de 22 ans a tout du gros coup financier pour Nice : un contrat jusqu’en 2029 et une valeur estimée à 10 millions d’euros.

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Rennes a des arguments solides pour réussir ce coup. Le joueur connaît bien Franck Haise, qu’il a côtoyé à l’Allianz Riviera, un lien qui pourrait faciliter les discussions. Toutefois, le Stade Rennais n’est pas seul sur le coup. Trabzonspor et Burnley sont aussi chauds pour déloger cette pépite des Aiglons. Le club turc fait feu de tout bois pour gâcher les plans des Rennais.