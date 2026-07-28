ASSE : Révélation choc de Naïr sur son arrivée à Sainté

Première recrue estivale de l’ASSE, Sohaib Naïr a dévoilé la raison principale de son choix stéphanois.

Mercato : Sohaib Naïr arrive à l’ASSE et bouscule la hiérarchie

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Depuis l’ouverture officielle du mercato à la mi-juin, l’ASSE a recruté cinq nouveaux joueurs. Sohaib Naïr a été le premier renfort des Verts cet été. Il a été suivi respectivement par Jakob Breum, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo et Aron Csongvai.

Arrivé librement de l’EA Guingamp, le défenseur central a entamé la préparation estivale avec l’équipe d’Ian Cathro, depuis le 1er juillet. Son intégration se déroule comme sur des roulettes, car il est pressenti pour former la paire axiale en défense, avec le capitaine Julien Le Cardinal.

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La signature de Sohaib Naïr à l’AS Saint-Etienne a d’ailleurs enclenché le départ de Mickaël Nadé. La direction stéphanoise attend des offres concrètes pour le transfert de ce dernier. Il est également possible que l’un des trois autres arrières centraux : Chico Lamba, Maxime Bernauer ou Kevin Pedro quitte le club, en cas de proposition intéressante, car ils sont désormais six au même poste.

Naïr sur les traces de la légende Rachid Mekhloufi

Sohaib Naïr lui se sent déjà comme chez lui dans le Forez. Dans ses confidences au média Ici Saint-Étienne, il justifie son choix fort. Celui de rejoindre les Verts en Ligue 2, alors qu’il avait des propositions dans l’élite, du fait de son statut libre.

Selon le néo-International algérien, il a été influencé par l’histoire de son compatriote Rachid Mekhloufi, une ancienne gloire de l’ASSE. L’attaquant disparu en novembre 2024 à 88 ans est une légende des Verts.

Il est le deuxième meilleur buteur de toute l’histoire du club stéphanois, derrière une autre légende, Hervé Revelli. Il a marqué 152 buts en 339 matchs disputés sous le maillot des Verts, entre 1954-1958 et 1962-1968.

Le défenseur Algérien fier de rejoindre Saint-Etienne, un club mythique

Sohaib Naïr n’a évidemment pas la prétention de réaliser le parcours historique de Rachid Mekhloufi, mais il est fier de marcher sur ses traces. « L’ASSE est un club mythique que je suis très fier de rejoindre », avait-il confié, lors de sa signature officielle.

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En dehors de l’histoire de la légende Mekhloufi, le défenseur algérien a laissé entendre qu’il ne voulait pas laisser passer l’énorme opportunité de rejoindre « un club historique » et de jouer à Geoffroy-Guichard. « Quand Saint-Étienne est venu, je n’ai pas hésité une seule seconde », a confié Sohaib Naïr au média local.