Kylian Mbappé : « Merci pour tout », sa lettre ouverte aux Français

La Coupe du Monde 2026 est déjà finie depuis huit jours pour tout le monde, sauf pour Kylian Mbappé. Sur ses réseaux, l’attaquant du Real Madrid a partagé une magnifique lettre ouverte aux Français. Entre regrets, gratitude et nostalgie, le capitaine des Bleus a parlé avec le cœur.

Kylian Mbappé : le symbole d’un Mondial 2026 inachevé

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« Merci. » Cinq lettres, un point, mais surtout un mot que Kylian Mbappé adresse aux 69 millions de Français, au début de sa lettre qu’il a partagé sur Instagram. Postée à midi, sa publication a déjà récolté 2,2 millions de « j’aime » à 17 h. Autrement dit, il a touché environ 3,19 % des habitants de l’Hexagone en cinq heures. Voilà le résultat, quand on parle avec le cœur.

Les quatre premières lignes de sa lettre nous plongent dans la nostalgie de ce mois américain, entre Boston, Philadelphie, Miami et Dallas, là où le rêve d’une troisième étoile a pris fin pour l’équipe de France. Il déclare : « Un mois d’émotions. De dépassement. De fierté à porter les couleurs de la France. De passion, surtout. Voilà ce qu’on a vécu ensemble, une histoire incroyable. »

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L’attaquant du Real Madrid est le symbole d’un Mondial 2026 inachevé. Lucide dans son analyse, il confie : « On vous devait peut-être une plus belle fin. Mais on ne choisit pas toujours la fin de l’histoire, on choisit ce que l’on met dedans, et on a tout mis. » Ils ont peut-être tout donné trop tôt, et c’est sûrement ce qui leur a coûté une place en finale, à New York, au profit de l’Espagne.

La déception était immense, disait Rayan Cherki après le match. Son capitaine en Bleu parle, lui, d’une douleur temporaire : « On ne rapporte pas de trophée collectif. Ça fait mal, et ça fera encore mal un moment. » Son seul lot de consolation est un deuxième Soulier d’or mondial remporté après celui de 2022. S’il le prend « avec fierté », il aurait tout de même préféré « la coupe en plus ». Nous aussi.

Remerciements à Deschamps, aux supporters et motif d’espoir

L’aventure nord-américaine s’est officiellement terminée le 18 juillet dernier pour l’équipe de France, lors de la petite finale à Miami pour déterminer qui finirait troisième de l’édition 2026. Les Bleus ont perdu ce match face à l’Angleterre (6-4). C’était la dernière danse de Didier Deschamps à la tête de la sélection, après douze années de bons et loyaux services.

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Le natif de Bondy écrit : « À Didier, j’ai déjà dit ce que j’avais à dire. Il le sait. Merci à lui et à tout son staff aussi. » Ce qui lui a dit s’est passé en privé, mais aussi sur ses réseaux le matin de la petite finale. Une longue déclaration touchante, qu’il résume comme un « privilège d’avoir pu être aux côtés de l’une des plus grandes légendes de notre pays ». Et ça tombe bien : la suite s’écrira avec une autre légende tricolore, Zinédine Zidane.

« Kyky » tenait aussi à glisser un énième remerciement aux supporters présents aussi bien dans les stades que dans leur canapé : « Vous avez veillé tard dans la nuit pour nous regarder jouer à l’autre bout du monde. » « D’autres étaient au plus près de nous dans les stades, drapeau sur les épaules. Vous ne nous avez jamais lâchés, même quand on le méritait moins. Cette histoire, on l’a écrite à plusieurs millions de mains. C’est la force de ce sport », poursuit-il.

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Sa lettre s’achève par le traditionnel motif d’espoir : celui de se tenir prêt à revivre ce genre d’émotions intenses, au risque qu’à la fin, ce soient encore des larmes de tristesse qui coulent. Ainsi, le champion du monde 2018 conclut : « Cette Coupe du monde se termine, mais l’histoire, elle continue. Il y aura d’autres matchs, d’autres soirs d’été ou d’hiver où on se retrouvera tous devant ce même jeu, avec la même envie intacte. On n’a pas fini de jouer ensemble. »