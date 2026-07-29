Mercato ASSE : Ian Cathro tient son troisième gardien de but

La signature du gardien de but numéro 3 de l’ASSE est désormais officielle. Il est la 6e recrue estivale des Verts.

Mercato : Lucas Lavallée, le 3e gardien de but de l’ASSE signe

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À la recherche d’un gardien de but après les départs de Brice Maubleu (fin de contrat) et Issiaka Touré (transféré au SC Aubagne), l’ASSE a recruté Mamour Ndiaye (20 ans) le 10 juillet dernier. Il est arrivé de Sarpsborg en Norvège pour être la doublure de Gautier Larsonneur.

L’équipe des Verts manquait donc encore un troisième gardien de but. Et c’est Lucas Lavallée qui a été choisi pour prendre la place de Touré. Il est en provenance de Châteauroux en Ligue 3. Il a signé un contrat de deux saisons chez les Verts.

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Le portier de but de 23 ans intègre directement l’effectif professionnel de l’AS Saint-Etienne à dix jours du début de la Ligue 2. « Le d’Armentières (dans le Nord de la France) fera partie du trio des gardiens de but du groupe professionnel jusqu’en 2027. Bienvenue Lucas », a écrit le club stéphanois dans son communiqué officiel.

✍️ Gardien de but de 23 ans, Lucas Lavallée rejoint l’effectif professionnel d’Ian Cathro !



Le Nordiste fera partie du trio des portiers stéphanois jusqu'en 2027 ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 29, 2026

Lucas Lavallée : « J’ai hâte de me mettre au travail pour nos objectifs »

Le nouveau gardien des Verts se réjouit de sa signature dans un club mythique. » Je suis très content de rejoindre l’ASSE, c’est un club avec une histoire, une identité et une ambition forte », a-t-il déclaré.

« J’ai hâte de me mettre au travail pour atteindre nos objectifs. J’ai eu la chance de vivre ma première convocation en pro à Geoffroy-Guichard et j’ai immédiatement senti la ferveur. Ici, en ville ou au centre de formation, tout sent le football, c’est ce que chaque joueur recherche. J’ai hâte de revivre cette ferveur sous le maillot Vert », a confié Lucas Lavallée ensuite.

Perrin : « L’arrivée Lavallée répond à un besoin consécutif à la blessure de Houngbo-Civier »

Selon les explications de Loïc Perrin, la blessure d’un portier de la Réserve stéphanoise a poussé le club à chercher un renfort au poste.

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« Lucas est un jeune gardien, dont l’arrivée répond à un besoin consécutif à la blessure de Matéo Houngbo-Civier. Son intégration au groupe professionnel sera précieuse et son expérience, notamment en Ligue 3, sera bénéfique pour les plus jeunes portiers du centre de formation en plein apprentissage », a justifié le Directeur sportif de l’ASSE.