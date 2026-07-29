Mercato ASSE : Le dossier Pierre Ekwah devient épineux !

La pression de supporters de l’ASSE pour le départ de Pierre Ekwah s’intensifie. La direction est désormais face à une situation à la fois complexe et délicate.

ASSE : Nouvelle banderole contre Pierre Ekwah devant l’Etrat

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Pierre Ekwah est revenu à l’ASSE, cet été, cinq mois après son prêt à Watford la saison dernière. Il n’a pas réussi à s’imposer dans le club de Championship (D2 anglaise). De ce fait, la question de son possible transfert définitif chez les Hornets n’a même pas été examinée.

Le milieu défensif est ainsi contraint de revenir à Saint-Etienne où son contrat est valide jusqu’en juin 2029. Mais il n’est pas le bienvenu dans le Forez, à cause du bras de fer engagé avec la Direction stéphanoise pour quitter le club, lors de sa relégation en mai 2025.

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Ayant décidé de ne pas jouer en Ligue 2, le Franco-Ghanéen était resté à l’écart du groupe et n’avait pas joué le moindre match jusqu’à son prêt, acté le 2 février dernier. Les supporters de l’AS Saint-Etienne lui en veulent pour avoir tourné le dos à leur équipe de cœur. Ils ne veulent donc plus le voir chez les Verts.

Les supporters maintiennent la pression sur KSV, pour le départ d’Ekwah

À une dizaine de jours du début du championnat, les ultras multiplient les banderoles hostiles à Pierre Ekwah. Les Magic Fans ont transmis un autre message direct à ce dernier, après avoir interpellé Huss Fahmy (patron du recrutement) sur la situation du joueur indésirable. « On ne lâchera pas. Ekwah casse-toi », ont-ils écrit sur une banderole déployée devant le centre d’entraînement de l’ASSE.

Conscient de la tension qui monte autour de ce dossier, Kimer Sports Ventures souhaite évidemment se séparer du milieu de 24 ans, mais il est confronté à un gros souci. Aucun club n’est prêt à mettre 6 M€ sur la table pour le recruter. En effet, ce montant correspond à l’indemnité de son transfert définitif de Sunderland, en août 2025.

L’absence Pierre Ekwah sur le terrain n’arrange pas sa situation. Sa valeur a chuté jusqu’à 2 M€, selon Transfermarkt. Pour rappel, il avait fait seulement 7 brèves apparitions avec Watford toute la saison dernière.

Les courtisans du milieu de Saint-Etienne freinés par les 6 M€

Le profil du natif de Massy (Essonne) plaît au RSC Anderlecht et aux Rangers de Glasgow. Cependant, les clubs belge et écossais sont freinés par la demande de KSV. À un mois de la fin de la fermeture du marché des transferts, les ddirigeants de l’AS Saint-Etienne doivent trouver une porte de sortie à Pierre Ekwah, quitte à perdre une partie de leur investissement.

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D’ailleurs, Ian Catho, le nouvel entraîneur des Stéphanois, a décidé de se passer des services des joueurs qui ne sont pas impliqués dans le projet du club et dans les plans du staff technique.