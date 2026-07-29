Mercato FC Nantes : Un chouchou de Kita croule sous les offres  

La direction du FC Nantes pourrait boucler un autre départ pendant ce mercato estival. De nombreux prétendants se déchirent pour déloger Herba Guirassy.

Mercato FC Nantes : Herba Guirassy vers un départ cet été ?

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Le FC Nantes risque de perdre son joyau cet été. À 19 ans, Herba Guirassy attire déjà du beau monde. Le jeune crack sort d’une deuxième saison chez les pros et a livré de solides performances.

Sous la houlette de Luis Castro, le jeune ailier a vite montré ses qualités. Aligné sur les côtés, il a signé des débuts convaincants : 2 buts et 1 passe décisive en 13 matchs. Puis, le rythme a ralenti. Utilisé comme joker par Ahmed Kantari et Vahid Halilhodzic, le jeune international U21 a vu son temps de jeu fondre durant la course au maintien.

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Désormais relégué en Ligue 2, le FC Nantes doit gérer l’avenir de plusieurs éléments, dont celui d’Herba Guirassy. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le crack franco-guinéen pourrait bien plier bagage et quitter la Beaujoire. Quatre grandes destinations s’ouvrent à lui. En Italie, Lecce a déjà pris des renseignements concrets. En Angleterre, plusieurs clubs surveillent attentivement son profil.

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En Ligue 1, des formations françaises flairent le coup. En Belgique, le Club Bruges s’était aussi penché sur le dossier en mai dernier. Le changement de direction sportive du club belge laisse toutefois planer un doute sur le maintien de cet intérêt. Guirassy compte déjà 39 matchs au plus haut niveau et reste sous contrat jusqu’en juin 2028. Si sa valeur est estimée à 7 millions d’euros, la direction nantaise peut espérer 10 millions d’euros ou plus pour céder sa pépite.