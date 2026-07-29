Ça chauffe à l’OM : Genesio menacé pour l’un de ses buteurs

Le mercato de l’Olympique de Marseille connait un nouveau rebondissement. Alors que Bruno Genesio espère conserver Amine Gouiri pour la saison à venir, un redoutable concurrent se fait de plus en plus menaçant.

Mercato OM : Genesio veut le conserver, Amine Gouiri convoité

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Bruno Genesio devra reconstruire le secteur offensif de l’Olympique de Marseille cet été. Plusieurs attaquants ont déjà quitté le navire, à l’image de Mason Greenwood ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Le nouvel entraîneur de l’OM le sait, le chantier sera colossal en attaque.

Présent en conférence de presse ce mardi, il a affiché son désir de maintenir Amine Gouiri. Bruno Genesio espère s’appuyer sur l’international algérien pour la saison à venir. Sauf que cette ambition sera mise à rude épreuve. Une nouvelle menace se signale.

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La Provence le confirme, Amine Gouiri est dans le collimateur d’une grande équipe qualifiée pour la prestigieuse Ligue des Champions. Aucune offre officielle n’a encore été formulée par ce mystérieux courtisan, même si le danger rode.

Vers un transfert en Serie A

Les récents échos de la presse italienne désignaient clairement deux pistes en provenance de Serie A. L’AC Milan se serait renseigné sur Amine Gouiri. Mais c’est surtout le Napoli, brillant vice-champion d’Italie et assuré de disputer la C1, qui insisterait.

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Cet argument européen fait cruellement défaut à l’Olympique de Marseille cet été. Cela place la direction de l’OM et Bruno Genesio face au risque de perdre un autre buteur. La suite du mercato sera très agitée à Marseille.