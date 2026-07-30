Mercato ASSE : Cathro lâche sa première décision pour Ekwah

L’entraîneur de l’ASSE a donné des nouvelles de Pierre Ekwah, dont les supporters ne veulent plus dans leur équipe.

ASSE : Les supporters demandent le départ de Pierre Ekwah

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Revenu de prêt de Watford, cet été, Pierre Ekwah a démarré la préparation estivale dans le groupe du nouvel entraîneur de l’ASSE. Cependant, il n’a pas disputé la moindre minute lors des quatre matchs amicaux des Verts à ce jour.

En instance de transfert, le milieu de terrain n’est pas dans les plans d’Ian Cathro. D’ailleurs les supporters ultras du club poussent pour son départ. Ils multiplient les messages hostiles au Franco-Camerounais.

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Ces dernières semaines, ils ont déployé des banderoles sur lesquelles on peut lire : « On ne lâchera pas. Ekwah casse-toi » ou encore « Ekwah, on te traquera tant que tu porteras ce maillot ». Les Magic Fans ont également demandé à Huss Fahmy, le patron du mercato à Saint-Etienne, de trouver une porte de sortie au joueur indésirable.

L’avis tranché de Cathro sur le dossier Pierre Ekwah

En attendant la réponse du dirigeant stéphanois, c’est plutôt Ian Cathro qui a évoqué la situation de Pierre Ekwah, à l’issue du stage à Divonne-les-Bains. « Je suis arrivé en juillet, je ne suis pas intéressé par les choses qui se sont passées avant que j’arrive. Il y a beaucoup de choses que je peux comprendre des deux côtés et c’est normal, mais ce n’est pas mon sujet », a-t-il répondu, dans un premier temps.

Le technicien écossais de l’ASSE a confirmé ensuite la mise à l’écart du natif de Massy (Essonne), de son équipe type, comme tous les joueurs sur le départ, jusqu’à l’issue du marché des transferts (le 1er septembre 2026).

« Nous avons de nombreux joueurs dans l’effectif, certains vont partir, d’autres vont arriver. Quand le mercato sera terminé, la seule chose que je peux dire, c’est que les joueurs qui seront présents seront pleinement dans le projet de la saison », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Evect.

Le coach de Saint-Etienne travaille avec les joueurs impliqués dans le projet du club

À 9 jours du début du championnat, Ian Cathro fait confiance aux joueurs impliqués dans le projet du club. « Je regarde devant et j’avance avec des gens qui veulent faire partie du prochain chapitre du club », a-t-il déclaré.

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Pour rappel, l’ASSE affrontera le FC Sochaux-Montbéliard au stade Bonal, le samedi 8 août (20h45), lors de la 1re journée de Ligue 2.