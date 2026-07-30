ASSE : Ça rassure ! La bonne nouvelle de Cathro aux Verts

Ian Cathro a préféré retenir les progrès collectifs de l’ASSE plutôt que l’ampleur du succès décroché face à Lausanne-Sport (4-0) en amical. À quelques jours de la reprise de la Ligue 2, le discours du technicien écossais envoie un signal encourageant aux supporters des Verts.

‎‎ASSE : Une victoire qui cache une satisfaction encore plus grande

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‎‎L’ASSE s’est offert un large succès contre Lausanne-Sport (4-0) lors de son 3e match de préparation, un résultat qui redonne le sourire à un groupe en quête de certitudes avant le début du championnat. Les Stéphanois ont affiché davantage de maîtrise et d’efficacité, laissant entrevoir une montée en puissance bienvenue.

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‎‎Pour autant, Ian Cathro refuse de faire de ce score une finalité. « Pour être totalement honnête, le fait d’avoir marqué quatre buts ne me réjouit pas plus que ça. Bien sûr, quatre, c’est mieux que trois, et trois, c’est mieux que deux. Mais je pense qu’il ne faut pas nous emballer », a expliqué l’entraîneur des Verts après la rencontre.

‎‎Derrière le score, un projet qui prend forme

‎‎Le technicien écossais estime que le véritable motif de satisfaction se trouve ailleurs. Il observe une équipe qui assimile progressivement ses principes de jeu et qui renforce sa cohésion au fil des semaines. ‎Il l’a d’ailleurs résumé avec franchise la préparation réalisée jusque-là par l’ASSE :

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« Ce qui me satisfait, c’est qu’on travaille beaucoup et qu’on progresse. Je sens que les joueurs créent des liens entre eux et qu’ils comprennent de mieux en mieux le type d’équipe que nous voulons devenir. » Ce discours traduit une volonté de construire sur des bases solides plutôt que de s’appuyer sur un simple résultat estival.‎

‎Une confiance précieuse avant le grand rendez-vous

‎‎À l’approche de la reprise de la Ligue 2, cette dynamique positive pourrait offrir un supplément de confiance au vestiaire stéphanois. Les automatismes semblent se mettre en place, un élément essentiel pour bien lancer la saison. ‎Cathro reste toutefois lucide sur les exigences du football de haut niveau.

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« Sincèrement, j’ai le sentiment que nous progressons chaque jour. Vraiment. Je sais aussi que, dans le football, la progression n’est jamais totalement linéaire », a insisté l’entraîneur de l’ASSE. Un message qui invite ses joueurs à poursuivre leurs efforts sans relâche.

‎‎La patience, le meilleur allié des Verts

‎‎Le choix de Ian Cathro de ne pas s’enflammer apparaît particulièrement pertinent. Les matchs de préparation offrent des indications, mais ils ne garantissent jamais le niveau affiché une fois la compétition lancée. En privilégiant le travail quotidien plutôt que les statistiques, l’entraîneur protège son groupe d’un excès de confiance.‎

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‎Si cette progression collective se confirme lors des premières journées de Ligue 2, Saint-Étienne pourra nourrir de réelles ambitions. Les supporters retiendront évidemment les quatre buts inscrits, mais le véritable motif d’espoir réside sans doute dans la sérénité affichée par leur entraîneur.