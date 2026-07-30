Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré négocie un gros deal en Angleterre

Le Stade Rennais veut se séparer de Glen Kamara pendant ce mercato estival. Les discussions avec les Queens Park Rangers avancent dans le bon sens.

Mercato : Le Stade Rennais veut liquider Glen Kamara

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Glen Kamara et le Stade Rennais, c’est bientôt fini. Rennes pousse le milieu finlandais vers la sortie. Selon Le Parisien, les négociations avec Queens Park Rangers progressent très bien. Le club breton veut tourner cette page. Arrivé à l’été 2024 et sous contrat jusqu’en 2028, le joueur n’a pas su s’imposer en Bretagne.

Le bilan comptable fait mal. Recruté à Leeds pour environ 10 millions d’euros, Kamara a vite déchanté. Prêté dans la foulée à Al-Shabab sans grand succès, il est revenu à Rennes pour cirer le banc. L’addition est lourde pour les dirigeants rennais, qui lui versent un salaire mensuel de 150 000 euros. Un fiasco coûteux qu’il faut stopper au plus vite.

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C’est Julien Stéphan qui pourrait sortir le SRFC de ce piège. Alors entraîneur de Rennes en 2024, le technicien français valide en personne le recrutement de Kamara, avant d’être limogé quelques mois plus tard, en novembre. Désormais sur le banc de QPR, il veut récupérer le milieu de 30 ans.

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Le mode de départ reste toutefois à trancher. Si QPR privilégie un prêt, Rennes exige un transfert sec ou une option d’achat obligatoire pour clore définitivement le dossier. D’autres formations anglaises de seconde division flairent aussi le coup, sans avoir encore formulé d’offre concrète. Le joueur conserve une excellente cote en Championship.