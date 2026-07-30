Mercato PSG : Une très mauvaise nouvelle tombe pour Paris !

Le PSG accélère sur le dossier Maghnes Akliouche. Mais l’AS Monaco ne compte pas céder son milieu offensif à n’importe quel prix. Le club de la Principauté vient d’ailleurs de repousser une première proposition parisienne.

Mercato PSG : Monaco déchire une offre du Paris SG

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Paris met la pression, mais Monaco résiste. Le PSG accélère pour recruter Maghnes Akliouche. Après avoir abandonné la piste Yan Diomandé, jugée trop onéreuse, la direction francilienne fait du jeune Monégasque sa priorité pour ce mercato estival.

Le profil d’Akliouche séduit l’entraîneur Luis Enrique depuis longtemps. Cette fois, Paris veut concrétiser l’opération. Du côté du joueur, le choix est fait. L’international tricolore de 24 ans exige son départ vers Paris cet été. Même l’intérêt pressant de Liverpool n’y change rien. Les Reds préparaient une offre financière supérieure à celle du PSG.

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Akliouche, lui, refuse toute autre destination. Cette détermination ravit les dirigeants parisiens. Ils cherchent précisément des recrues motivées, prêtes à s’investir pleinement. Qualités techniques, état d’esprit : le milieu offensif a la force dans les jambes. Mais il y a un obstacle qui bloque le dossier.

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Si le club princier ne ferme pas totalement la porte, il exige un prix élevé. Selon L’Équipe, Monaco vient de rejeter une première proposition parisienne estimée à 45 millions d’euros. Le club estime que son joueur, engagé jusqu’en juin 2028, vaut bien plus. Les négociations continuent. Les deux parties cherchent désormais un accord. Si le Paris SG traîne les pas, des géants anglais pourraient débarquer avec des millions et déloger le joueur.