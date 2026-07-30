Mercato OM : C’est fait ! Geronimo Rulli s’en va de Marseille

‎‎L’OM pourrait perdre l’un des hommes forts de son effectif dans les prochains jours. Un géant de Premier League, Manchester City, a accéléré les discussions et un accord de principe avec le joueur est déjà évoqué.

‎Mercato OM : ‎Manchester City passe à l’offensive pour Rulli

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‎‎Le dossier s’est brusquement accéléré. Selon les informations révélées par le journaliste italien Nicolò Schira, Gerónimo Rulli a donné son accord de principe à Manchester City pour un contrat courant jusqu’en 2028. Les discussions se poursuivent désormais entre le club anglais et l’Olympique de Marseille afin de trouver un terrain d’entente sur les modalités du transfert.

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‎‎Cette avancée confirme que le gardien argentin figure parmi les priorités du champion d’Angleterre. De son côté, Fabrizio Romano indique également que Manchester City a identifié Rulli comme le candidat privilégié pour renforcer son poste de gardien après le départ attendu de James Trafford. Les signaux convergent donc vers une issue favorable.

‎‎Pourquoi le dossier s’emballe

‎‎Le changement d’entraîneur explique en grande partie cette offensive. Arrivé sur le banc des Citizens, Enzo Maresca souhaite rapidement façonner un effectif correspondant à ses exigences. L’entraîneur italien aurait personnellement validé le profil de l’international argentin, dont l’expérience au plus haut niveau constitue un argument de poids.

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‎‎À 34 ans, Gerónimo Rulli présente toutes les garanties recherchées. Champion du monde avec l’Argentine en 2022, finaliste du Mondial 2026 et auteur d’une saison convaincante sous les couleurs marseillaises avec 38 rencontres disputées, il inspire confiance. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM, son expérience séduit une formation appelée à disputer plusieurs compétitions majeures.

Welcome Back To The Etihad Geronimo Rulli🩵 — Jake Pritchard (@JakePritchardFC) July 29, 2026

‎‎Un départ qui changerait beaucoup de choses

‎‎Pour Marseille, une telle opération ouvrirait un nouveau chantier. Bruno Genesio perdrait un gardien devenu incontournable par ses arrêts décisifs, son calme dans les moments difficiles et son influence dans le vestiaire. Son remplacement deviendrait alors une priorité absolue avant la fermeture du mercato.

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‎‎Du côté de Manchester City, l’arrivée de Rulli offrirait une solution expérimentée pour accompagner Gianluigi Donnarumma. Avec un calendrier particulièrement chargé entre championnat, coupes nationales et compétitions européennes, disposer d’un gardien habitué aux grands rendez-vous représente un atout considérable.‎

‎Le pari de City peut-il faire mouche ?

‎‎Sur le papier, cette opération paraît cohérente pour toutes les parties. Manchester City récupèrerait un gardien rompu aux exigences du très haut niveau, tandis que l’OM pourrait réaliser une vente intéressante avant de réinvestir sur un nouveau portier capable de s’inscrire dans la durée.

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‎‎Reste désormais l’étape décisive : les négociations entre les deux clubs. L’accord de principe annoncé par Nicolò Schira constitue un signal fort, mais rien ne sera officiel tant que les dirigeants n’auront pas trouvé un compromis. Après 2 saisons à Marseille, Rulli s’apprête à quitter la Canebière.‎