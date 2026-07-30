Mercato OM : Grégory Lorenzi sur un double coup à 35M€

‎L’OM pourrait connaître un nouveau tournant dans son mercato estival, alors que Grégory Lorenzi travaille sur plusieurs dossiers sensibles pour rééquilibrer l’effectif marseillais. Entre nécessité financière et ambitions sportives, deux départs pourraient rapporter jusqu’à 35 millions d’euros au club phocéen, mais chaque mouvement comporte son lot de risques.

‎Mercato OM : Deux dossiers brûlants pourraient renflouer les caisses marseillaises

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‎À Marseille, le mercato ne se joue pas uniquement sur les arrivées. Dans les bureaux du club, la priorité semble claire : vendre avant de recruter. Grégory Lorenzi, le directeur sportif olympien, doit composer avec une équation complexe où les chiffres dictent souvent les décisions sportives. Deux joueurs pourraient prochainement quitter la cité phocéenne et permettre à l’OM de récupérer une enveloppe importante. ‎

Selon les informations de Bild, le Bayer Leverkusen suit attentivement Facundo Medina. Le défenseur argentin, arrivé à Marseille après son passage au RC Lens sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, serait une piste étudiée par le club allemand pour renforcer son côté gauche défensif. Une opération estimée entre 20 et 25 millions d’euros pourrait se dessiner si les discussions aboutissent.

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‎Dans le même temps, l’AC Milan aurait coché le nom de Pierre-Emile Højbjerg. D’après le journaliste italien Daniele Longo, le milieu danois plaît au nouvel entraîneur milanais Ruben Amorim. Le club lombard devra toutefois réaliser des ventes avant de passer concrètement à l’action. À Marseille, la valeur du joueur serait évaluée entre 10 et 15 millions d’euros.

‎L’équilibre fragile entre urgence économique et projet sportif

‎Depuis plusieurs semaines, l’OM avance avec une contrainte majeure : améliorer sa situation financière sans affaiblir son groupe. Le départ de Mason Greenwood vers Fenerbahçe pour 39 millions d’euros et celui de Pierre-Emerick Aubameyang à La Corogne pour 1,5 million d’euros ont déjà apporté de l’oxygène. Mais la direction sait que d’autres mouvements pourraient être nécessaires. Cette stratégie place plusieurs cadres dans une position particulière.

À Marseille, peu de joueurs semblent totalement intouchables si une offre jugée intéressante arrive sur la table. Un scénario qui oblige le staff à rester vigilant, car perdre trop d’éléments importants pourrait fragiliser une équipe qui cherche encore ses repères. ‎Présent en conférence de presse, Bruno Genesio a d’ailleurs reconnu la complexité de la situation.

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L’entraîneur marseillais a expliqué qu’il souhaitait conserver des joueurs comme Igor Paixao et Amine Gouiri, tout en rappelant que les décisions économiques appartiennent à la direction. « Il existe un volet financier qui ne relève pas de ma responsabilité. Il appartient au président et à Grégory Lorenzi ainsi qu’à la direction sportive de gérer les contraintes imposées par la DNCG », a-t-il déclaré.

‎Un mercato qui pourrait changer le visage de l’OM

‎Si les ventes de Medina et Højbjerg se concrétisent, l’Olympique de Marseille disposerait d’une marge financière supplémentaire pour accélérer son recrutement. Les 35 millions d’euros potentiels pourraient permettre au club de cibler plusieurs profils capables de renforcer l’effectif dans les secteurs prioritaires.

‎Mais cette opération comporte également un danger. Chaque départ important retire une pièce au puzzle marseillais. Dans un vestiaire, certains joueurs apportent plus que leurs statistiques : expérience, leadership et connaissance du contexte local. À Marseille, où la pression est permanente, remplacer un cadre n’est jamais une simple formalité.

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‎Le défi de Grégory Lorenzi sera donc de trouver le juste équilibre. Faire entrer de l’argent sans casser la dynamique sportive. Une mission délicate, presque un numéro d’équilibriste, dans un club où chaque décision est immédiatement observée à la loupe.

‎Lorenzi face au grand casse-tête marseillais

Le club phocéen est confronté à un mercato de gestionnaire avant d’être un mercato de conquérant. Les éventuels départs de Facundo Medina et Pierre-Emile Højbjerg peuvent offrir une bouffée d’air financière, mais ils obligent aussi Marseille à agir rapidement et intelligemment.

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‎Grégory Lorenzi devra démontrer sa capacité à transformer ces ventes potentielles en véritables opportunités sportives. Car à l’Olympique de Marseille, vendre n’est jamais le plus difficile. Le véritable défi reste toujours le même : trouver les joueurs capables de supporter le poids d’un maillot où chaque match ressemble à un examen.