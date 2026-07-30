Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita dit au revoir à un autre cadre !

Un cadre s’en va. Le FC Nantes officialise un nouveau départ dans ses rangs. Chidozie Awaziem quitte définitivement la Loire-Atlantique et rejoint Konyaspor.

Mercato FC Nantes : Chidozie Awaziem s’envole pour la Turquie

La suite après cette publicité

Le FC Nantes accélère son dégraissage estival. Les Canaris viennent d’officialiser le transfert de Chidozie Awaziem. L’international nigérian s’est engagé avec Konyaspor.

Transféré en Turquie pour un montant estimé à un million d’euros, le défenseur central a paraphé un contrat de deux ans. Ce départ boucle un nouveau chapitre pour le joueur de 29 ans, déjà bien habitué aux voyages.

À voir

Mercato PSG : Un deal surprise en vue pour Chevalier ? Campos s’active

Lire aussi : Mercato FC Nantes : C’est confirmé, direction l’Italie pour ce crack

Le roc a débuté sa carrière au FC Porto. Il a ensuite porté les couleurs de Nantes, Rizespor, Leganés, Boavista, Alanyaspor, Hajduk Split, Cincinnati, Colorado et Nantes. Sa dernière aventure au club de l’Erdre a été un fiasco. Les Canaris sont descendus en deuxième division. Cette situation entraîne la baisse de salaire des joueurs. Ce que le Nigérian n’a pas voulu.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Un chouchou de Kita croule sous les offres

Mercato FC Nantes : Une grosse annonce tombe à Nantes

À voir

Mercato OM : Grégory Lorenzi sur un double coup à 35M€

L’option idéale est donc de plier bagage et de rejoindre un autre club. La signature s’est déroulée au Musée de Konyaspor, aux côtés du responsable du football du club, Ali Camgöz. Ce défenseur d’expérience arborera le numéro 15. Avec ce départ, le FC Nantes poursuit son mercato estival et réduit encore son effectif, tandis que Chidozie Awaziem s’offre un nouveau défi dans le championnat turc.