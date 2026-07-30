Mercato OM : Deal conclu pour l’arrivée de De Vlieger à Marseille ? 

Malgré les moyens limités, les dirigeants de l’OM préparent du lourd pour la saison prochaine. Le club phocéen lorgne le milieu de terrain belge Tibe De Vlieger cet été.

Mercato : L’OM fonce sur Tibe De Vlieger !

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L’OM vise la jeunesse. Malgré les finances serrées, les dirigeants phocéens cherchent des joueurs talentueux sur le marché des transferts. Une piste prioritaire mène en Belgique, où un profil prometteur fait l’unanimité.

Selon Transferfeed, Marseille cible Tibe De Vlieger. À 20 ans, ce jeune milieu de terrain de La Gantoise jouit déjà d’une solide réputation dans son pays. C’est un profil qui séduit. Ses qualités ont plu aux recruteurs olympiens. Les pensionnaires du Vélodrome sont chauds pour passer à l’attaque. Mais il y a un obstacle.

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Sous contrat jusqu’en juin 2030, le Belge ne sera pas cédé facilement par son club. Il vaut actuellement 3 millions d’euros sur Transfertmarkt. Mais ses dirigeants vont demander plus avant de le vendre. L’OM doit vite agir pour battre la concurrence. En Italie, Bologne surveille très attentivement le joueur. Au Portugal, le Benfica Lisbonne le suit même depuis de longs mois.

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Face à de tels concurrents, les négociations s’annoncent rudes. Marseille devra convaincre le joueur et ses proches par une offre XXL. Le cap professionnel est déjà franchi. Tibe De Vlieger a disputé ses premières minutes en Coupe d’Europe cette saison, confirmant ainsi sa progression. Cette expérience internationale accroît sa valeur.