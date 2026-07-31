Mercato PSG : Paris et Arsenal se déchirent pour ce top joueur  

Le PSG et Arsenal s’arrachent un buteur norvégien pendant ce mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert du joueur.

Mercato PSG : Rude bataille pour un Norvégien

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Si Vinicius Jr ne vient pas, Arsenal sait déjà vers qui se tourner. Les Gunners ciblent désormais un jeune talent que convoite le PSG. Face au refus catégorique du Real Madrid de céder sa star brésilienne, Mikel Arteta prépare déjà un plan B.

Le tacticien d’Arsenal veut un ailier gauche capable de transformer son attaque. Son choix numéro un en cas d’échec ? Antonio Nusa, la pépite du RB Leipzig. Selon les informations de Caught Offside, l’international norvégien mène la liste des recours d’Arsenal. Le club anglais étudie plusieurs profils comme Christian Pulisic, Ibrahim Mbaye ou Brahim Diaz. Mais Antonio Nusa reste en tête.

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Le RB Leipzig réclame 60 millions d’euros pour lâcher sa pépite. À 21 ans, Nusa s’impose parmi les ailiers européens les plus prometteurs grâce à sa vitesse, son dribble et son efficacité face au but. Paris surveille aussi le joueur. Le Paris SG cherche à renforcer son attaque, d’autant que Bradley Barcola vise un départ vers Liverpool. Mais l’ogre parisien doit faire face à une rude concurrence.

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D’après PSG Inside Actu, l’AS Rome devancerait déjà tout le monde sur ce dossier. Paris et Arsenal doivent vite agir sous peine de se faire doubler. Pour Vinicius Jr, Arsenal devrait casser sa tirelire. Le Real Madrid réclamerait au minimum 150 millions d’euros, sans compter un salaire XXL et des droits à l’image qui feraient du Brésilien le joueur le mieux rémunéré de l’effectif londonien.