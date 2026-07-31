Alerte Mercato : Le PSG se retire d’un deal à 70M€ !

‎‎‎Le PSG poursuit sa reconstruction offensive, mais toutes les pistes du mercato ne connaîtront pas une issue favorable. Alors que plusieurs dossiers avancent en coulisses, le club de la capitale a finalement décidé d’abandonner une cible pourtant suivie de longue date.

‎‎Mercato PSG : Rodrigo Mora ne viendra pas à Paris

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‎‎Le mercato parisien continue de réserver son lot de surprises. Malgré la nécessité de renforcer son secteur offensif après plusieurs départs, les dirigeants franciliens refusent de se précipiter. Leur stratégie reste claire : privilégier des profils capables de s’intégrer parfaitement au projet de Luis Enrique plutôt que de multiplier les investissements sans réelle cohérence.

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‎‎Dans cette logique, une rencontre a bien eu lieu avec Jorge Mendes autour de Rodrigo Mora, jeune talent du FC Porto suivi depuis plusieurs mois. D’après Foot Mercato, les discussions n’ont toutefois pas débouché sur une offensive concrète. Paris a finalement préféré refermer ce dossier, malgré le potentiel reconnu du joueur portugais.‎

‎Les priorités évoluent à grande vitesse

‎‎En parallèle, le PSG continue d’accélérer sur d’autres dossiers jugés plus stratégiques. L’Équipe révèle ainsi qu’un accord a été trouvé avec l’AS Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche. Après plusieurs offres successives, les deux clubs seraient enfin parvenus à un terrain d’entente, ouvrant la voie à l’arrivée du milieu offensif.

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‎‎Le chantier ne s’arrête pourtant pas là. Selon RMC Sport, Ferran Torres demeure la priorité absolue pour renforcer l’attaque parisienne. L’international espagnol plaît énormément à Luis Enrique, tandis que Charles De Ketelaere figure également parmi les profils étudiés. Un autre nom resterait volontairement tenu secret par la direction sportive.

‎‎Un mercato qui pourrait encore réserver de grosses surprises

‎‎Le retrait du PSG sur Rodrigo Mora ne signifie pas un ralentissement de son recrutement. Au contraire, cette décision traduit la volonté des dirigeants de concentrer leurs moyens financiers sur des opérations jugées plus déterminantes. Dans un marché où chaque million compte, Paris affine sa stratégie avec une grande prudence.‎

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‎L’arrivée attendue de Akliouche pourrait rapidement être suivie d’un nouveau mouvement offensif. Le club de la capitale dispose encore de plusieurs semaines avant la fermeture du marché pour compléter son effectif. Les supporters peuvent donc s’attendre à de nouveaux rebondissements d’ici la fin de l’été.

‎‎Une stratégie assumée qui témoigne d’un Paris SG plus mature

‎‎Longtemps critiqué pour son empressement sur le marché des transferts, le PSG semble désormais privilégier une approche beaucoup plus réfléchie. Abandonner une piste séduisante n’est plus considéré comme un échec, mais comme une preuve de discipline sportive et financière.

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Cette évolution illustre le changement de philosophie voulu par les décideurs parisiens. ‎‎Si Ferran Torres ou une autre cible prioritaire venait à rejoindre la capitale dans les prochains jours, le renoncement à Rodrigo Mora apparaîtrait comme un simple ajustement tactique.

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Une chose est certaine : sous Luis Enrique et Luis Campos, chaque décision semble désormais répondre à une vision globale plutôt qu’à une opportunité passagère. Les prochains jours permettront de savoir si cette méthode portera ses fruits sur le terrain autant que sur le marché des transferts.