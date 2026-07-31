Mercato FC Nantes : Après Abline, Kita attend le jackpot pour ce crack  

Après avoir finalisé le transfert de Matthis Abline vers l’AS Monaco, le FC Nantes va enregistrer un autre départ important. Cette fois, c’est Yassine Benhattab qui va quitter les Canaris.

Mercato Nantes : Yassine Benhattab file vers la Russie

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Pluie de départs chez les Canaris. Relégué en Ligue 2, le FC Nantes dégraisse son effectif pour préparer la saison 2026-2027. Le club de Loire-Atlantique multiplie les départs depuis le début de l’été. Il a déjà officialisé la vente du défenseur central Chidozie Awaziem et du gardien de but Alban Lafont en Turquie.

Deuxième joueur le plus cher de l’effectif entraîné par Michel Der Zakarian, Matthis Abline rejoint l’AS Monaco. L’attaquant français s’en va contre un chèque estimé à 30 M€. Ce montant record devient la plus grosse vente de l’histoire du FC Nantes, devant les 20 M€ de Nathan Zézé.

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Les dirigeants nantais savaient qu’il était impossible de garder leur buteur en deuxième division. Et le grand ménage continue. Très convoité, Yassine Benhattab va quitter à son tour les bords de l’Erdre. Le journaliste David Phelippeau a confirmé sur X le départ imminent de l’ailier droit de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2028.

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Son retour de prêt après six mois passés à Reims (13 matchs, 1 but) n’aura rien changé à son avenir. Le crack français jouait très peu lors de la première partie de saison 2025-2026, et Michel Der Zakarian ne compte pas sur lui. Évalué à 2 M€, Benhattab intéresse le club russe de Krasnodar. Un départ qui va apporter plusieurs millions d’euros dans les caisses nantaises.