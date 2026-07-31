ASSE : Grosse décision de Sochaux avant le choc face à Sainté

L’ASSE s’apprête à lancer sa saison de Ligue 2 dans un contexte inattendu. À quelques jours de la réception des Verts, le FC Sochaux-Montbéliard a choisi de contre-attaquer après une décision disciplinaire qui bouleverse l’organisation de cette affiche très attendue.

‎‎Sochaux – ASSE : Une ouverture de saison déjà sous haute tension

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‎‎Le rendez-vous du 8 août entre Sochaux et l’ASSE devait être une véritable fête pour célébrer le retour du club doubiste en Ligue 2. Mais l’ambiance a brusquement changé après la décision de la Commission Supérieure d’Appel de la Fédération Française de Football (FFF) d’imposer la fermeture de la tribune Nord du stade Auguste-Bonal.

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‎Cette sanction, liée à des incidents remontant à la saison dernière en National, ne passe pas auprès des dirigeants sochaliens. Dans un communiqué officiel, le FCSM annonce avoir mandaté un avocat afin de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), avec l’objectif de faire annuler ou réviser cette mesure avant la venue de l’ASSE.

‎‎Une sanction qui fait bondir le club doubiste

‎‎Sochaux estime que cette décision manque de cohérence. Le club rappelle que les faits reprochés ont eu lieu lors d’une rencontre disputée à l’extérieur et juge incompréhensible qu’une sanction touchant son stade soit ainsi renforcée. Dans un communiqué officiel, le FCSM a marqué son indignation face à une décision finalement corsée.

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« Le club regrette par ailleurs l’aggravation de cette sanction, passée d’une fermeture d’un secteur à celle de l’intégralité de la tribune Nord », peut-on lire. Les dirigeants dénoncent également le calendrier de cette notification, intervenue alors que les abonnements et la billetterie du match contre Saint-Étienne connaissent un réel engouement.

‎‎Un duel face aux Verts qui pourrait changer de visage

‎‎La fermeture de toute une tribune priverait le stade d’une partie importante de son public pour l’une des affiches les plus attendues de cette première journée. L’atmosphère promet donc d’être bien différente de celle imaginée il y a encore quelques semaines. ‎Le FC Sochaux-Montbéliard espère désormais obtenir une issue favorable auprès du CNOSF.

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« Le FCSM a d’ores et déjà mandaté un avocat afin de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et contester cette décision. (…) Cette notification tardive pénalise fortement le club et ses supporters, en pleine campagne d’abonnement et alors que la billetterie de la rencontre face à l’AS Saint-Étienne est déjà ouverte et rencontre un fort succès », souligne le club.

🚨 Communiqué officiel.



Le Football Club Sochaux-Montbéliard a pris connaissance de la décision de la Commission Supérieur d’Appel de la FFF prononçant la fermeture complète de la tribune Nord du Stade Bonal pour FCSM-ASSE, le samedi 8 août.



Le club tient à rappeler que cette… pic.twitter.com/5NETOfTEUn — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) July 30, 2026

‎Un bras de fer qui dépasse le simple cadre sportif

‎‎Cette situation illustre une nouvelle fois les tensions qui peuvent naître entre les instances disciplinaires et les clubs. Au-delà de la sanction, c’est surtout son timing qui nourrit les critiques et alimente le sentiment d’incompréhension chez les supporters sochaliens.

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‎‎Si le recours devant le CNOSF n’aboutit pas avant le coup d’envoi, cette rencontre entre Sochaux et l’ASSE conservera un parfum particulier. Les Verts n’y sont pour rien, mais ils entreront dans un stade privé d’une partie de son ambiance, tandis que le club franc-comtois poursuivra son combat sur le terrain… et devant les instances sportives.