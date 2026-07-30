PSG Mercato: Ça s’accélère, un buteur à 60M€ attendu à Paris

Le PSG prépare déjà l’après-Bradley Barcola. Alors que l’ailier français pourrait quitter la capitale cet été, le club parisien cible Rayan, le jeune talent brésilien de Bournemouth.

Mercato PSG : Rayan vers Paris cet été ?

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Bradley Barcola veut partir. Lassé de son rôle de doublure derrière Khvicha Kvaratskhelia en Ligue des champions, l’ailier français cherche un club capable de lui garantir une place de titulaire indiscutable. Luis Enrique privilégie la rotation, ce qui bloque ses ambitions personnelles.

Même s’il reste reconnaissant envers le Paris SG pour les titres remportés depuis son départ de Lyon, l’international tricolore regarde ailleurs. Liverpool le convoite. Son départ probable force Paris à réagir. Le refus de Barcola de prolonger son contrat oblige le club de la capitale à lui trouver un successeur sur le marché.

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Un nom circule dans les bureaux du Camp des Loges. Il s’agit de Rayan, le jeune attaquant brésilien de Bournemouth. Selon Transferfeed, le PSG s’intéresse très de près à ce talent. Il a posé ses valises en Angleterre lors du dernier mercato hivernal. Montant du deal : 28,5 millions d’euros. Le Brésilien a montré de très belles qualités. Ses statistiques : 5 buts et 2 passes décisives en 15 matchs de Premier League.

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Estimé à 25 millions d’euros avant sa signature chez les Cherries, Rayan vaut désormais 60 millions selon Transfermarkt. Ses prestations éclatantes attirent l’attention des plus grands clubs européens. Le Paris SG affronte une rude concurrence sur ce dossier, puisque le Bayern Munich, le FC Barcelone et Liverpool observent aussi le Brésilien de très près.