Mercato : Le Stade Rennais et l’OM préparent un coup inattendu  

L’Olympique de Marseille veut soulager le Stade Rennais pendant ce mercato estival. Le club phocéen lorgne un indésirable du SRFC.

Mercato Stade Rennais : Alidu Seidu vers Marseille cet été ?

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L’Olympique de Marseille s’active pour reconstruire sa défense. Un roc est trouvé au Stade Rennais. Il s’agit d’Alidu Seidu. Le profil du Ghanéen plaît au coach Bruno Génésio.

D’après l’insider Mohamed Toubache-Ter, le défenseur du Stade Rennais s’adapterait parfaitement aux exigences du marché olympien. Cette comptabilité tactique et financière place l’international ghanéen sur la liste des cibles potentielles. Pour autant, les dirigeants phocéens n’ont transmis aucune offre officielle à leurs homologues bretons.

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Né à Accra, le joueur de 26 ans brille par sa polyvalence. L’ancien Clermontois peut jouer défenseur central ou latéral droit. Ses qualités physiques exceptionnelles séduisent le nouvel entraîneur de l’OM. Transferé à Rennes après son explosion à Clermont, Seidu a vu sa valeur marchande tourner désormais autour de 6 M€. Ce tarif raisonnable en fait une cible très accessible pour le budget marseillais.

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Les dirigeants marseillais s’inquiètent uniquement de sa condition physique. Il avait contracté une grave blessure la saison dernière et était passé sur le billard. Le Ghanéen était resté coincé à l’infirmerie pendant plusieurs semaines. Alidu Seidu ne représente pas la seule option pour renforcer l’arrière-garde phocéenne. Le club surveille aussi d’autres cracks.