Oublié par l’ASSE, il tire à boulets rouges sur KSV

‎L’ASSE voit ressurgir une polémique inattendue autour de l’un des symboles les plus forts de son histoire. L’auteur de l’hymne mythique des Verts règle ses comptes avec Kilmer Sports après un oubli qu’il juge difficile à accepter.‎

‎ASSE : L’oubli qui ravive une vieille blessure

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‎‎Le lien entre Monty et l’AS Saint-Étienne dépasse largement le cadre d’une simple chanson. Depuis près d’un demi-siècle, son célèbre « Allez les Verts » accompagne les grandes soirées de Geoffroy-Guichard et fait vibrer plusieurs générations de supporters.

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‎‎Pourtant, selon les informations rapportées par Foot01, le chanteur de 83 ans n’a pas été convié au Match des Héros organisé le 31 mai à Geoffroy-Guichard au profit du Téléthon. Une absence qui l’a profondément marqué, tant cet événement célébrait l’histoire du club dont il est l’une des figures musicales incontournables.‎

‎Une réponse qui ne passe pas

‎‎Interrogé sur cette mise à l’écart, l’artiste affirme avoir reçu une justification liée à une éventuelle remontée des Verts en Ligue 1. Une explication qu’il accueille avec une ironie à peine dissimulée. ‎« Au club, ils ont répondu que ça aurait été pour la reprise du Championnat si on était remontés en Ligue 1, donc je ne suis pas encore près d’y aller », a-t-il dit.

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« Je prie pour que je puisse être réinvité à chanter Allez les Verts ! sur la pelouse de Geoffroy-Guichard avant d’avoir 100 ans », a-t-il déclaré. Malgré cette déception, Monty a offert un disque d’or original de son titre au Musée des Verts.

‎‎Une polémique qui dépasse une simple invitation

‎‎Cette sortie publique remet en lumière la relation entre le club et ceux qui ont contribué à bâtir son identité. Les supporters restent particulièrement attachés à ces symboles qui incarnent l’âme stéphanoise. ‎‎Pour Kilmer Sports, propriétaire du club, cette affaire rappelle qu’une décision de communication peut rapidement prendre une dimension émotionnelle. Lorsqu’il est question d’histoire et de patrimoine, le moindre oubli peut susciter un profond sentiment d’incompréhension.

‎‎Héritage des Verts : un symbole à préserver

‎‎L’émotion exprimée par Monty dépasse son cas personnel. Son hymne fait partie intégrante de la mémoire collective de l’ASSE et accompagne les plus grands souvenirs du club depuis les années 1970. ‎

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Dans un football de plus en plus tourné vers la modernité, préserver les liens avec les figures historiques demeure essentiel. Cette polémique montre qu’un club ne vit pas seulement de ses résultats sportifs, mais aussi de ceux qui ont contribué à écrire sa légende.