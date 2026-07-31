Mercato PSG : Une décision fracassante tombe pour ce milieu

Le PSG s’apprête à trancher un dossier devenu particulièrement sensible à quelques semaines de la fermeture du mercato estival. L’avenir de Renato Sanches pourrait connaître un dénouement radical, conséquence d’une succession de saisons marquées par les blessures et les prêts sans véritable succès.‎

Mercato PSG : Un avenir qui s’assombrit de jour en jour pour Renato Sanches

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‎‎Le temps joue désormais contre Renato Sanches. Revenu d’une nouvelle expérience en prêt, le milieu portugais se retrouve dans une situation particulièrement délicate au PSG. À un an de la fin de son contrat, l’ancien joueur du LOSC ne fait toujours pas partie des options privilégiées par Luis Enrique, dont le milieu de terrain affiche déjà une concurrence impressionnante.

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‎‎Selon les révélations du quotidien portugais A Bola, la direction parisienne étudie désormais plusieurs scénarios pour régler définitivement ce dossier. Un nouveau prêt reste envisageable, mais une rupture anticipée du contrat figure également parmi les possibilités examinées. Une hypothèse qui traduit la volonté du club de tourner la page d’une collaboration qui n’a jamais répondu aux attentes.

‎‎Les blessures, un obstacle devenu insurmontable

‎‎Le potentiel de Renato Sanches n’a jamais réellement été remis en question. Depuis son explosion lors de l’Euro 2016, le Portugais a cependant vu sa carrière freinée par des problèmes physiques à répétition. Ni son passage au Bayern Munich, ni son aventure parisienne, ni ses différents prêts n’ont permis d’effacer cette fragilité persistante. Lors de son passage à l’AS Roma, José Mourinho avait d’ailleurs résumé avec franchise cette situation devenue incompréhensible.

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« Renato Sanches est constamment exposé au risque de blessure. C’est difficile à comprendre. Ils n’ont pas compris pourquoi au Bayern, ils n’ont pas compris pourquoi au PSG, et nous essayons de comprendre pourquoi », avait déclaré le technicien portugais. Une analyse qui reste d’une étonnante actualité au regard des difficultés rencontrées par le joueur ces dernières saisons.

‎‎Une concurrence devenue impossible à surmonter

‎‎Même dans l’hypothèse où Renato Sanches retrouverait enfin une pleine condition physique, son retour dans la rotation parisienne paraît aujourd’hui très improbable. Luis Enrique dispose déjà d’un entrejeu particulièrement dense avec Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz et Warren Zaïre-Emery, auxquels s’ajoutent les jeunes Senny Mayulu et Désiré Doué, sans oublier les solutions tactiques offertes par Lucas Beraldo.

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‎‎À cela pourrait encore s’ajouter l’arrivée annoncée de Maghnes Akliouche, capable d’évoluer dans plusieurs rôles au milieu. Dans ces conditions, les perspectives de temps de jeu du Portugais apparaissent extrêmement limitées. Pour les dirigeants parisiens, conserver un joueur sans réelle perspective sportive représenterait un choix difficilement justifiable.

‎Le PSG semble avoir déjà tourné la page

‎‎Cette situation ressemble davantage à la conclusion d’une histoire contrariée qu’à une véritable surprise. Recruté en 2022 avec l’ambition de relancer définitivement sa carrière, Renato Sanches n’a jamais réussi à enchaîner suffisamment de rencontres pour exprimer les qualités qui avaient séduit toute l’Europe quelques années auparavant. Les blessures ont systématiquement interrompu son élan.

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‎‎Si le PSG choisissait effectivement de mettre un terme à son contrat, cette décision apparaîtrait avant tout comme une conséquence logique d’un projet sportif en constante évolution. Le club de la capitale privilégie désormais des joueurs disponibles, capables d’enchaîner les matches à très haute intensité. Dans ce contexte, malgré son talent indéniable, Renato Sanches semble arrivé au terme de son aventure parisienne.