Mercato OM : Lorenzi proche de boucler ce transfert à 25M€

‎L’OM accélère sur plusieurs dossiers afin de remodeler son effectif avant la fermeture du mercato estival. Entre une vente majeure qui se rapproche et la recherche de son futur gardien, Grégory Lorenzi avance sur plusieurs fronts avec une stratégie bien définie.

‎OM : ‎Un départ qui pourrait débloquer le mercato marseillais

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‎‎L’OM se rapproche d’une nouvelle opération importante sur le marché des transferts. Selon les informations de L’Équipe, le Bayer Leverkusen est passé à l’action pour recruter Facundo Medina en transmettant une première proposition estimée à 20 millions d’euros. Une offre jugée insuffisante par les dirigeants olympiens, qui réclament environ 25 millions d’euros, assortis de bonus.

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‎‎L’international argentin, de son côté, aurait déjà donné son accord pour rejoindre l’ancien champion d’Allemagne. Cette volonté du joueur pourrait accélérer les discussions dans les prochains jours. À Marseille, l’idée est claire : obtenir le montant espéré afin de poursuivre le renouvellement de l’effectif sans compromettre les ambitions sportives.‎

‎Une stratégie financière pensée dans les moindres détails

‎‎Depuis plusieurs semaines, Marseille enchaîne les mouvements afin d’équilibrer ses comptes tout en offrant davantage de marge de manœuvre à Grégory Lorenzi. Les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré ont déjà permis de générer plusieurs millions d’euros, même si une partie du transfert de Greenwood est revenue à Manchester United en raison d’une clause de revente.

🔹Le Bayer Leverkusen a proposé 20M€ pour Facundo Medina. L’OM espère 25M€ + bonus. L’international argentin a validé ce potentiel transfert.



L’OM a une offre sur la table d’Al-Sadd pour Nayef Aguerd, qui n’est pas emballé par cette destination, Rennes est venu aux… pic.twitter.com/9hzdAzBCX6 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 30, 2026

‎‎Dans le même temps, le club phocéen continue d’étudier d’autres sorties. Toujours selon L’Équipe, Nayef Aguerd dispose d’une offre d’Al-Sadd, mais le défenseur marocain ne serait pas séduit par la destination. Le Stade Rennais s’est également renseigné sur sa situation, laissant entrevoir une bataille encore ouverte pour son avenir.‎

‎ça chauffe aussi chez les gardiens de but

‎‎En parallèle, un autre dossier devient prioritaire. D’après L’Équipe et les révélations du journaliste Fabrizio Romano, Manchester City souhaite recruter Geronimo Rulli. Les discussions entre les deux clubs avanceraient dans un climat serein et un accord semble envisageable si toutes les conditions sont réunies.

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‎‎Marseille refuse toutefois de se retrouver sans solution dans les cages. Jeffrey De Lange pourrait également quitter le club pour les Pays-Bas, où Twente s’intéresse à lui. Pour éviter de perdre simultanément ses deux gardiens, la direction temporise et travaille déjà sur leur succession.

‎‎Lorenzi avance avec méthode pour renforcer l’OM

‎‎Le nom de Guillaume Restes revient avec insistance dans les bureaux marseillais. Le jeune gardien de Toulouse figure parmi les priorités du club et serait très favorable à une arrivée sur la Canebière. De nouveaux échanges auraient récemment eu lieu afin d’évaluer les conditions d’une éventuelle opération, même si Aston Villa reste également attentif au dossier.

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‎Plutôt que de multiplier les paris, Grégory Lorenzi semble privilégier un équilibre entre ventes rentables et recrutements ciblés. Si la vente de Facundo Medina atteint bien les 25 millions d’euros souhaités, l’OM disposerait d’une marge financière supplémentaire pour poursuivre son mercato sans précipitation. C’est souvent dans ce type de décisions, discrètes mais déterminantes, que se construisent les saisons réussies.