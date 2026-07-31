Mercato Stade Rennais : Après l’échec Chevalier, Rennes veut un crack du PSG

‎‎Le Stade Rennais poursuit activement sa quête de renforts sur le mercato après avoir vu une autre piste s’éloigner. Le club breton fait partie des formations de Ligue 1 qui suivent de près la situation de Quentin Ndjantou, jeune talent du PSG.

‎Mercato Stade Rennais : ‎Rennes passe à l’offensive sur un dossier prometteur

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‎‎Le mercato réserve souvent des rebondissements, et le Stade Rennais entend bien en profiter. D’après les révélations du compte X PSG Inside Actus, les dirigeants bretons se sont renseignés sur Quentin Ndjantou, l’un des jeunes éléments les plus suivis du centre de formation parisien. Le Toulouse FC surveille également le dossier, mais un des deux prétendants aurait déjà engagé des échanges avec le PSG afin d’évaluer la faisabilité d’une arrivée.

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‎‎À ce stade, aucune négociation décisive n’a toutefois été conclue. Les discussions portent avant tout sur les conditions d’un éventuel prêt, une formule qui permettrait au joueur de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent sans rompre définitivement ses liens avec le club de la capitale.

‎‎Le PSG face à un véritable choix sportif

‎‎La position du Paris Saint-Germain demeure l’une des principales inconnues de ce dossier. Avant sa blessure, Quentin Ndjantou avait laissé entrevoir un potentiel très intéressant. Ses prestations avaient convaincu une partie de l’encadrement parisien qu’il pouvait représenter une solution d’avenir. ‎‎C’est précisément ce qui rend le dossier délicat.

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Le PSG doit désormais arbitrer entre deux options : conserver son jeune joueur pour poursuivre sa progression au sein de l’effectif ou accepter un prêt afin qu’il retrouve du rythme et accumule de l’expérience au plus haut niveau. Rien n’indique aujourd’hui que le champion de France soit disposé à ouvrir cette porte.

🔴🟣 𝐐𝐮𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧 𝐍𝐝𝐣𝐚𝐧𝐭𝐨𝐮 : 𝐑𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐓𝐨𝐮𝐥𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐬𝐞𝐢𝐠𝐧𝐞𝐧𝐭, 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐞̂𝐭 𝐚𝐮 𝐏𝐒𝐆 𝐚̀ 𝐥’𝐞́𝐭𝐮𝐝𝐞 ?



Deux clubs français commencent à se positionner pour Quentin Ndjantou. Le jeune joueur du Paris Saint-Germain suscite… pic.twitter.com/rito9t3C4o — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 29, 2026

‎‎Une bataille qui pourrait rapidement s’accélérer

‎‎Pour Rennes, ce profil correspond parfaitement à une stratégie désormais bien identifiée : miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel capables de franchir un cap en Ligue 1. Si le club breton obtenait l’accord du PSG, il réaliserait sans doute l’un des paris les plus séduisants de cette fin de mercato.

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‎‎Mais la prudence reste de mise. L’intérêt manifesté par plusieurs clubs ne garantit absolument pas un départ du joueur. Le marché évolue rapidement et la décision finale appartiendra avant tout au Paris Saint-Germain, qui conserve la maîtrise totale de son avenir.

‎Un dossier séduisant, mais loin d’être bouclé

‎‎Cette piste apparaît cohérente pour le Stade Rennais, qui cherche à renforcer son effectif avec des joueurs à fort potentiel plutôt que de multiplier les recrutements coûteux. Quentin Ndjantou possède le profil recherché, et un prêt pourrait représenter une étape logique dans sa progression.

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‎‎Pour autant, il serait prématuré d’annoncer une arrivée imminente. Les informations évoquent des prises de renseignements et des discussions exploratoires, sans accord proche. Tant que le PSG n’aura pas arrêté sa position, ce dossier restera ouvert, avec davantage de questions que de certitudes.