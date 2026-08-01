Mercato : Le PSG accélère, le remplaçant de Barcola arrive

Le PSG ne ralentit pas son mercato et semble déjà préparer l’avenir de son secteur offensif. Alors que le dossier Maghnes Akliouche touche à sa fin et que l’avenir de Bradley Barcola est incertain, les dirigeants parisiens ont lancé une offensive pour attirer un jeune ailier belge considéré comme l’un des plus grands espoirs européens.‎

‎Mercato PSG : Un nouveau visage ciblé pour dynamiser l’attaque

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‎‎Le Paris Saint-Germain multiplie les mouvements afin de renforcer un effectif déjà très compétitif. Si le recrutement de Maghnes Akliouche est sur le point d’être officialisé, le club de la capitale poursuit sa stratégie tournée vers les jeunes talents capables de s’imposer rapidement au plus haut niveau. Cette fois, les regards se tournent vers Mika Godts, l’ailier de l’Ajax Amsterdam.

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‎‎Selon les révélations de Fabrizio Romano, des discussions ont déjà été ouvertes entre les deux clubs. Les premiers contacts seraient jugés positifs et les négociations avancent progressivement. À seulement 20 ans, l’international espoir belge sort d’une saison remarquée avec 17 buts et 12 passes décisives, confirmant son immense potentiel sur le front de l’attaque.‎

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Paris Saint-Germain open talks to sign Mika Godts from Ajax as new winger.



Talented Belgian winger seen as option in addition to Maghnes Akliouche (almost done).



Ajax wanted to keep Godts but now aware of PSG in initial talks for the 21 year old talent. pic.twitter.com/fuiOVkrmc8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

‎Une opération qui répond à la stratégie parisienne

‎‎Ce dossier ne doit rien au hasard. Depuis plusieurs mois, la cellule de recrutement parisienne suivait discrètement l’évolution de Mika Godts. Sa capacité à éliminer son adversaire en un contre un, sa vitesse et sa qualité technique correspondent parfaitement au profil recherché par Luis Enrique pour poursuivre le renouvellement de l’effectif.

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‎‎Le joueur aurait d’ailleurs été convaincu par le projet présenté par les dirigeants parisiens. Son intérêt pour une arrivée dans la capitale représente un avantage important dans les discussions. L’Ajax, qui espérait conserver son joyau, doit désormais composer avec la volonté du PSG et la pression grandissante exercée sur ce dossier.

‎‎Une concurrence féroce jusqu’au bout

‎‎Le club parisien sait toutefois que rien n’est encore acquis. Les performances du Belge n’ont pas échappé aux plus grandes écuries européennes. Arsenal et le FC Barcelone suivent également son évolution et pourraient compliquer les négociations dans les prochains jours.‎

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‎Cette bataille européenne démontre la valeur prise par le joueur sur le mercato. Pour Paris, conclure rapidement ce dossier permettrait non seulement de devancer ses concurrents, mais aussi d’anticiper un éventuel départ de Bradley Barcola, régulièrement annoncé dans le viseur de plusieurs clubs anglais.

🚨 LUIS CAMPOS 🇵🇹 A ÉTÉ APERÇU EN COMPAGNIE DE MIKA GODTS 🇧🇪 À PORTO 👀



L’a-t-il emmené faire du shopping ? 🛍️



🎥 @Daavid_Pocho pic.twitter.com/9DIzC22Ec4 https://t.co/jMWiZNpYwv — BeFootball (@_BeFootball) July 31, 2026

‎‎Paris prépare déjà son futur offensif

‎‎Ce dossier traduit une évolution claire de la politique sportive parisienne. Longtemps critiqué pour ses recrutements de stars confirmées, le PSG privilégie désormais des joueurs plus jeunes, capables de progresser sous les ordres de Luis Enrique tout en représentant des investissements durables.

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‎‎Si l’opération aboutit, Mika Godts apporterait un profil différent de celui de Bradley Barcola grâce à sa créativité, sa percussion et sa faculté à faire basculer un match sur une accélération. Dans un marché où la concurrence est de plus en plus agressive, le Paris SG envoie un signal fort : préparer l’avenir sans attendre les départs est devenu une priorité.