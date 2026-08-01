ASSE : Les choix forts de Ian Cathro dévoilés avant Sochaux

Avant le dernier match de préparation de l’ASSE, contre Venise, Ian Cathro a déjà l’ossature de son équipe-type pour la Ligue 2.

ASSE : Bernauer, Le Cardinal, Pedro et Ferreira en tête des temps de jeu

La suite après cette publicité

L’équipe du nouvel entraîneur de l’ASSE se dessine à une semaine du top départ de la Ligue 2, comme indiqué cette semaine. Après un mois de préparation et quatre matchs amicaux disputés, Ian Cathro tient ses hommes clés, à quelques joueurs près.

Le temps de jeu des joueurs utilisés contre le FC Biel-Bienne, le Servette FC, les Rangers de Glasgow et Lausanne Sport FC est assez révélateur. Il confirme les choix forts du technicien écossais. Arrivé cet été, dans la foulée de l’échec de la montée en Ligue 1, il a redistribué les cartes comme pressenti.

À voir

Mercato OM : Accord signé, une recrue mystère arrive !

Selon le point de Peuple-Vert, le capitaine Julien Le Cardinal et Maxime Bernauer ont le temps de jeu le plus élevé. Ils cumulent chacun 246 minutes de jeu. Les deux défenseurs centraux sont suivis par deux arrières latéraux : Kevin Pedro (238 minutes) et Joao Ferreira (228 minutes).

Jakob Breum : 4 matchs, 226 minutes de jeu et 2 buts marqués

Recrue estivale, Jakob Breum s’est déjà imposé dans le Onze de l’AS Saint-Etienne. Comme ses quatre coéquipiers, il a pris part aux quatre matchs-tests. Mieux, le milieu offensif Danois a été décisif. Il a été auteur de 2 buts en 226 minutes cumulées.

Gautier Larsonneur, le gardien de but numéro 1 des Verts, a pris part à 3 matchs, pour 225 minutes. Cela en l’absence de la recrue Mamour Ndiaye. Le jeune portier de 20 ans a dû régler un souci administratif avant de faire sa première apparition contre Lausanne. Match qu’il a joué en intégralité (90 minutes).

Duffus, Cardona, Naïr et Csongvai parmis les premiers choix de Cathro

Parmi les premiers choix du technicien écossais, Joshua Duffus (225 minutes), Irvin Cardona (207 minutes) et Sohaib Naïr (215 minutes), première recrue de l’ASSE cet été, ont également participé aux quatre rencontres amicales.

Ils sont suivis d’Aron Csongvai, la dernière recrue en date. Il a logiquement manqué le premier match, mais il a fait trois apparitions consécutives pour 207 minutes de jeu.

À voir

Mercato : Le PSG prêt à une autre folie après Chevalier ?

Conviés à la préparation estivale par Ian Cathro, les jeunes Nathan Kasia Nkondo (17 ans) et Adam Baallal (19 ans) étaient aussi présents lors des quatre matchs. Idem pour Luan Gadegbeku (19 ans).

153 minutes pour Stassin et 0 minute pour Davitashvili !

En revanche, Lucas Stassin a joué trois 3 bouts de matchs, soit 153 minutes cumulées. En instance de transfert, il n’est pas parmi les priorités du nouveau coach. C’est également le cas de Zuriko Davitashvili. Sur le départ, il n’a pas joué la moindre minute.

Concernant Mickaël Nadé, Igor Miladinovic et Aïmen Moueffek, ils ont reçu un signal fort d’Ian Cathro. Ils n’ont pas été conviés au stage de Divonne-les-Bains et sont poussés au départ. Ils avaient cependant 2 brèves apparitions pour les premiers et une pour le dernier.

Ben Old et Boakye à la traîne à cause du Mondial

Quant à Ben Old, il n’a pas pu s’intégrer à l’équipe d’Ian Cathro en raison de circonstances atténuantes. Premièrement, il a manqué une partie de la préparation, car il disputait la Coupe du monde avec la Nouvelle-Zélande. Deuxièmement, il s’est blessé dès la 21e minute lors de la rencontre face à Lausanne.

Rentré aussi du Mondial, le 24 juillet, Augustine Boakye n’a qu’une semaine de préparation. Il n’est donc évidemment pas encore prêt à intégrer l’équipe de nouveau patron du staff technique des Stéphanois.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Lucas Stassin choisit déjà son futur club

À voir

Mercato PSG : Après Akliouche, une autre recrue attendue !

ASSE : Changement majeur pour le dernier match contre Venise

Cette équipe-type probable de l’ASSE devrait être confirmée face à Venise, samedi. C’est le match grandeur nature, avant la 1re journée de Ligue 2, contre le FC Sochaux, le samedi 8 août (20h45).